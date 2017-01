Gilvan Tavares efetiva Klauss Câmara, ex-diretor de base, como executivo de futebol do Cruzeiro

Klauss Câmara usará experiência nas categorias de base na equipe profissional do Cruzeiro (Foto: Felipe Ribeiro/ Cursos CBF)

O Cruzeiro anunciou, neste domingo (22), o ex-diretor das categorias de base, Klauss Câmara, de 36 anos, como novo executivo de futebol da Raposa. A confirmação veio pelo presidente celeste, Gilvan de Pinho Tavares, que teve uma conversa informal com a imprensa antes do jogo-treino contra o Araxá, na Toca da Raposa II.

Klauss ocupará o cargo que estava vago desde o fim da primeira quinzena de dezembro, quando Thiago Scuro pediu demissão para seguir projetos pessoais. Desde então, a Raposa sondou vários nomes, como o de Erasmo Damiani, coordenador das categorias de base da CBF, que preferiu seguir no atual cargo, além de Alexandre Mattos, que já foi diretor de futebol do Cruzeiro entre 2012 e 2014, mas que preferiu continuar no Palmeiras e selar a renovação contratual com o clube alviverde.

O novo diretor de futebol do Cruzeiro acumula passagens pela categorias de base celeste. A primeira como jogador. A segunda, entre 2010 e 2011, exercendo o cargo de coordenador de captação. Klauss também foi coordenador técnico da base do Fluminense, até 2014, quando retornou à Raposa como diretor da categoria júnior, função esta que exercia até o momento.

Na falta de um profissional na direção de futebol, Klauss foi acionado por Gilvan Tavares neste início de temporada para ajudar na contratação do meio-campo Thiago Neves. Para isso, Câmara foi até os Emirados Árabes visando viabilizar o negócio. O então diretor de base também ajudou no acordo entre Palmeiras e Cruzeiro, que envolveu o retorno do lateral-esquerdo Fabrício e a permanência do meio-campo Robinho.