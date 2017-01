Klauss Câmara celebra promoção à diretoria de futebol e ressalta identificação com Cruzeiro

Klauss Câmara promete empenho ao torcedor nesta nova fase na carreira (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Após Alexandre Mattos, Isaías Tinoco e Thiago Scuro ocuparem o cargo de diretor de futebol nos últimos quatro anos no Cruzeiro, agora é a vez de Klauss Câmara exercer a profissão na equipe profissional. Neste domingo (22), a promoção do ex-diretor da base celeste foi confirmada pelo presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares.

Aos 36 anos, Klauss afirmou estar realizando um sonho ao assumir um dos cargos mais importantes da diretoria do Cruzeiro. Motivado, o novo executivo ocupará o novo cargo após participar de negociações importantes neste início de temporada, como a contratação do meio-campo Thiago Neves e o acordo com o Palmeiras que selou a permanência do meio-campo Robinho até 2019.

“É uma satisfação muito grande, a realização de um grande sonho. Estou muito motivado, com muita vontade de trabalhar e demonstrar meu trabalho agora aqui na Toca II. O torcedor pode esperar um profissional que se capacitou e buscou muito estar onde estou hoje. Não vai faltar empenho, dedicação e esforço da minha parte para poder fazer do Cruzeiro um clube de excelência e grande como sempre foi”, garantiu o novo diretor de futebol celeste ao site oficial do clube.

Klauss foi até os Emirados Árabes e atuou diretamente na contratação do meia Thiago Neves (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Graduado em Educação Física pela Unisul-SC e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC, Klauss acumula a terceira passagem pelo Cruzeiro. A primeira como jogador. A segunda, entre 2010 e 2011, exercendo o cargo de coordenador de captação. Câmara também foi coordenador técnico da base do Fluminense, até 2014, quando retornou à Raposa como diretor da categoria júnior, função esta que exercia até o momento.

“Eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. O Cruzeiro faz parte da minha vida desde o início. Eu me lembro como se fosse hoje eu chegando com o meu pai, com a bolsa debaixo do braço, o sonho de ser jogador, onde eu iniciei, nas categorias de base do Clube. Depois eu trabalhei aqui em uma segunda oportunidade e desde 2014 é a terceira oportunidade que eu tenho de poder estar trabalhando e servindo ao Cruzeiro", disse Klauss.

Confiança do presidente e do vice de futebol

Klauss Câmara chega à diretoria de futebol sob respaldo de dois homens importantes na cúpula celeste: do presidente Gilvan de Pinho Tavares e do vice de futebol Bruno Vicintin, que trabalhou com Klauss ainda nas categorias de base do Cruzeiro. Gilvan ressaltou a confiança em Câmara e agora busca um novo diretor para a equipe júnior.

“É um profissional muito competente, já passou por vários outros clubes, como Figueirense, Atlético-PR e Fluminense, e no Cruzeiro prestou um grande serviço na base. Agora, com a oficialização do Klauss como diretor de futebol profissional, vamos atrás de um diretor para a base", disse o presidente da Raposa.

Gilvan Tavares e Bruno Vicintin garantiram apoio ao novo diretor de futebol (Foto: Washington Alves/Light Press)

Assim como Klauss, Bruno Vicintin também foi promovido para a diretoria da equipe profissional, em 2015. Vicintin era superintendente das categorias de base da Raposa e atuava ao lado de Câmara. Bruno exaltou as oportunidades que surgem dentro do próprio clube e lembrou o caso da contratação de Thiago Neves, que "carimbou o passaporte" de Klauss para os profissionais.

“Fico feliz, ele merece, fez um brilhante trabalho nas nossas divisões de base e também na contratação do Thiago Neves ele foi muito bem. Merecido e sempre que a gente pode promover alguém de dentro da casa para subir degraus é o caminho certo, o caminho que o Cruzeiro sempre seguiu”, concluiu.