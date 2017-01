Motivado com confiança de Gilvan, Mayke deixa lesões no passado e promete empenho à torcida

Recuperado, Mayke quer reconquistar seu espaço na equipe titular (Foto: Washington Alves/Light Press)

Qual o torcedor do Cruzeiro que não sente saudades dos elencos de 2013 e 2014 que conquistou o bicampeonato Brasileiro? Pois então. O lateral-direito Mayke também sente falta daquela época, na qual atingiu o ápice de sua carreira. Mas se depender do jogador, aquele mesmo desempenho voltará em 2017.

Recuperado de uma série de lesões sofridas na temporada passada, Mayke quer dar a volta por cima neste ano. A situação é favorável, já que o jogador possui apenas Ezequiel como concorrente. Agora, o lateral quer esquecer o passado amargo e trabalhar bastante para reconquistar seu lugar na titularidade.

“Isso acontece com os jogadores. Todos passam por fase ruim. Lógico que tive algumas lesões que me atrapalharam bastante. Mas já passou. Agora é olhar para frente e fazer o máximo para estar dentro de campo”, disse o jovem.

Criado nas categorias de base do Cruzeiro, Mayke possui a confiança do elenco, da comissão técnica e até do presidente Gilvan de Pinho Tavares. No dia 23 de dezembro, o mandatário celeste declarou, em entrevista coletiva, que havia conversado com o jogador, que por sua vez prometeu cuidar da parte física durante às férias. Os elogios proferidos por Gilvan serviram de motivação para o ala.

"Nas férias estava acompanhando [a entrevista]. Fico feliz com o presidente, com a diretoria acreditando em mim. Vou fazer de tudo para mostrar dentro de campo e trabalhar firme para apresentar bom futebol e, se Deus quiser, dar alegrias ao torcedor este ano”, declarou.

"Será um novo Mayke no ano de 2017. Será diferente dos anos anteriores, inclusive de 2013 e 2014. Espero em 2017 ser um Mayke renovado. Vou trabalhar bastante para conseguir dar alegrias à torcida", concluiu.