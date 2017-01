Klauss Câmara é apresentado e exalta Cruzeiro: "Um dos maiores clubes do mundo"

Klauss era diretor das categorias de base da Raposa desde junho de 2014 (Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro)

Depois de ter tido uma participação efetiva na contratação do meia Thiago Neves, Klauss Câmara foi admitido como diretor de futebol do Cruzeiro, deixando a direção das categorias de base do clube. A apresentação do profissional foi feita na manhã desta terça-feira (24), na Toca da Raposa II, e contou com a presença do vice-presidente Bruno Vicintin e do gerente de futebol Tinga.

“Sempre considerei em toda minha carreira que todo momento de conquista é de gratidão. Essa é uma grande conquista na minha vida. Tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Sei do nível de exigência e responsabilidade, afinal é um dos maiores clubes do mundo. É algo para mim que entendo, sei da responsabilidade que é, e a identificação vai ser um facilitador. Conhecer departamento, torcida, história do clube, nível de exigência. Precisamos estar preparados para isso”, apontou Klauss.

Vicintin, que acompanhou a apresentação do novo diretor de futebol da Raposa, era superintendente das categorias de base do clube antes de assumir a vice-presidência de futebol. Nessa época, conheceu de perto o trabalho de Klauss, então diretor das categorias de base, e deu as boas-vindas ao novo diretor de futebol profissional do time celeste.

“É com muita alegria que apresento esse profissional que já trabalhou comigo na base por dois anos. Ele é da casa. Sempre que a gente promove alguém dentro do clube é uma grande alegria e mostra que o Cruzeiro tem bons profissionais”, afirmou.

Vicintin e Tinga recepcionaram Klauss na manhã desta terça (Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro)

Klauss ajudou o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, a concluir a vinda do meia Thiago Neves, no início deste mês, além do acordo que carimbou a manutenção de Robinho até 2019, em negociação feita junto ao Palmeiras. O cargo de diretor de futebol estava vago desde a saída de Thiago Scuro, em dezembro de 2016.

Mas antes de oficialmente ser admitido nessa nova missão, Klauss era diretor executivo das categorias de base do clube, onde estava desde junho de 2014. Ele afirmou que toda a experiência na categoria pode facilitar uma agregação maior do grupo principal com a base celeste.

“Sem dúvida, será um grande facilitador, por conhecer, viver na base. Acredito que está inerente a qualquer grande clube, se existe a divisão de base, se espera que grandes atletas possam transitar e estar no elenco profissional. A integração a gente já busca desde a chegada do Bruno Vicintin, ele foi o grande caminho. Temos visto grandes frutos nos últimos elencos do Cruzeiro e outros virão”, disse.

Desde a saída de Alexandre Mattos do Cruzeiro, em dezembro de 2014, a Raposa ainda não teve nenhum trabalho consistente em seu cargo de diretor de futebol. Passaram Isaías Tinoco e Thiago Scuro, por vezes tendo Valdir Barbosa se envolvendo com a função, mas nenhum conseguiu resgatar o destaque da era Mattos.

Para este ano, as perspectivas de quem espera deixar seu nome bem marcado como dirigente profissional da Raposa são boas. Klauss acredita ainda que ter o apoio de Tinga no departamento de futebol do clube é um indicativo de boas expectativas para 2017. Ambos foram admissões da diretoria celeste para esta temporada.

“O formato em que se encontra o clube é o ideal. A forma que o Cruzeiro começa 2017 é muito boa. Ter o Tinga, o conhecimento, a inteligência dele, um complementa o outro. Essa deveria ser a condição dos clubes. Em alguma coisa vou poder contribuir e vice-versa. Sempre o nós, nunca o eu. A expectativa é muito boa para que a tabela dê certo”, analisou.

Klauss é formado em Educação Física pela Unisul-SC e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Faculdade Estácio de Sá-SC. Seu primeiro trabalho em um clube de futebol profissional foi em 2006, no Figueirense, como supervisor das categorias de base do clube catarinense.

Em 2008, assumiu a coordenação do setor de captação de atletas de formação do Atlético-PR, de onde saiu para trabalhar na base do próprio Cruzeiro, em 2011. Deixando o time mineiro, Klauss foi admitido como coordenador técnico das categorias de base do Fluminense, e, em 2014, retornou à Raposa, na condição de diretor executivo das categorias de base do clube celeste.