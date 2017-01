Cinco nomes e um segredo: Cruzeiro tenta arrumar clubes para atletas encostados no elenco

Enquanto não decidem futuro, atletas seguem treinando na Toca II (Fotos: Washington Alves/LightPress/VIPCOMM)

Apresentado como novo diretor de futebol do Cruzeiro, nesta terça-feira (25), Klauss Câmara, que ajudou em contratações e até mesmo em empréstimos de atletas para outros clubes, agora tem mais um desafio: selar o destino dos atletas que não serão aproveitados pelo técnico Mano Menezes em 2017.

Os jogadores encostados no elenco se reapresentaram, na Toca da Raposa II, na última segunda-feira (23), quando o prazo estabelecido pela diretoria celeste para os atletas procurarem um clube, expirou. Na lista, por exemplo, está o volante Willians, que retorna de empréstimo do Corinthians. O jogador chegou a ser titular com Mano Menzes em 2015, mas acabou perdendo espaço na equipe e possui contrato até o fim do ano.

Quem também está de volta à Raposa é o lateral-esquerdo Mena, que esteve emprestado ao São Paulo em 2016. O Tricolor Paulista tentou permanecer com o jogador, mas o alto salário foi entrave. O Grêmio também apareceu como interessado, mas as conversas não evoluíram. Antes de se apresentar ao Cruzeiro, o jogador esteve treinando no Santiago Wanderers, do Chile, clube em que iniciou a carreira.

"Os atletas retornaram ontem [segunda]. Tivemos uma reunião com os atletas para poder passar tudo que pensamos. São atletas não fazem parte das pretensões, mas têm valor grande. Se fizeram contrato com o Cruzeiro é por isso, e agora vamos dar um direcionamento a cada um", disse Klauss Câmara durante sua apresentação.

Klauss Câmara buscará direcionamento para cada atleta encostado (Foto: Cristiane Mattos/Light Press)

O zagueiro Rafael Donato, que passou as duas últimas temporadas atuando pelo Joinville, também está de volta. O defensor atuou em 39 partidas pelo clube catarinense e marcou dois gols. Com contrato até 2018, o meia Matias Pisano também tenta decidir seu futuro, após jogar pelo Santa Cruz ano passado. Já o volante Federico Gino, possui contrato de empréstimo até o meio da temporada. O atleta fez apenas 11 jogos com a camisa do Cruzeiro.

Brunos possuem situações encaminhadas

O volante Bruno Ramires e o meio-campo Bruno Nazário também não serão aproveitados nesta temporada. O primeiro, formado nas categorias de base do Cruzeiro, tem acerto próximo com o Vitória. O jogador, inclusive, desembarcou em Salvador, nesta quarta, e será emprestado até o fim do ano.

Bruno Nazário, por sua vez, sequer se apresentou na Toca II. O jogador foi liberado pela diretoria para acertar com o Guarani-SP. Está praticamente tudo certo, faltando apenas o aval do Hoffenheim, da Alemanha, dono dos direitos do meio-campo. O armador fez apenas cinco jogos pelo Cruzeiro.