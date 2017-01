Cruzeiro acerta compra do meia Raniel junto ao Santa Cruz e usará jogadores encostados no acordo

Raniel deverá ter oportunidades no profissional do Cruzeiro em 2017 (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

O Santa Cruz acertou, nesta quarta-feira (25), a venda do meio-campo Raniel ao Cruzeiro. O jogador, que estava emprestado à Raposa em 2016, atuou nas categorias de base do clube. Neste ano, de contrato novo, o armador foi promovido aos profissionais e até participou do jogo-treino, no qual o clube celeste venceu o Brasília-DF por 8 a 2.

Na negociação anterior, o Cruzeiro cedeu dois jogadores por empréstimo ao Santa: o volante Uillian Correia e o meio-campo Pisano. Este último está na lista que a Raposa irá apresentar aos pernambucanos, que pediram três atletas celestes, sem custos, para vestirem a camisa Coral até o fim do ano. O zagueiro Rafael Donato e o volante Federico Gino, por exemplo, são outras peças que estão à disposição.

"Essa negociação foi feita diretamente entre os presidentes dos dois clubes, ao fim da qual o Santa Cruz manteve 30% dos direitos econômicos de Raniel e recebeu uma lista de jogadores do Cruzeiro para receber até três atletas sem custos até o final do ano, além de um valor sob cláusula de sigilo", declarou o presidente do Santa Cruz, Alírio Moraes.

Raniel se destacou no Sub-20 do Cruzeiro em 2016. O poder de finalização do jogador e a qualidade no passe chamaram a atenção dos dirigentes celestes. O meio-campo também possui habilidade em bolas paradas. Foram vários gols de falta marcados na base da Raposa.

Confira a ficha técnica de Raniel

Nome completo: Raniel Santana de Vasconcelos

Nascimento: 11/06/1996 (Recife-PE)

Altura: 1,81m

Peso: 76kg

Clubes: Santa Cruz (2014-2016), Cruzeiro (desde 05/2016)