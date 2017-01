Prestes a voltar a jogar, Fábio destaca treinamento intenso durante período de férias

Fábio passou a pré-temporada fazendo trabalhos com fisioterapeuta da Raposa (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Cinco meses depois de sofrer a lesão mais séria de sua carreira, o goleiro Fábio está, aos poucos, voltando aos gramados. Nesta quinta-feira (26), o ídolo do Cruzeiro concedeu a primeira entrevista coletiva após a contusão e deu detalhes sobre o processo de recuperação.

Fábio sofreu ruptura no joelho direito após dividida com o atacante Kasim, no dia 14 de agosto de 2016, contra o Coritiba, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Uma semana depois, o goleiro passou por uma cirurgia e desde então vem se recuperando. O ídolo celeste evita dar prazos exatos para seu retorno, mas acredita que em fevereiro já possa voltar a atuar.

"A gente não quer colocar dias, nem determinar prazo específico. Está caminhando tudo de uma forma boa, dentro do planejamento. Agora estou na parte física e depois, acho que em uma semana, vou trabalhar com o Robertinho, a parte específica. Depois fico à disposição do Mano e os trabalhos que ele quiser desenvolver, também com o Robertinho. Graças a deus, está caminhando tudo de forma bem transparente, dentro do esperado, pra voltar o mais rápido possível", disse Fábio.

A previsão inicial era de que o goleiro do Cruzeiro voltasse a jogar apenas em abril. Mas, devido à disciplina do jogador durante o tratamento e até mesmo no período de férias, garantiram o retorno do ídolo celeste em tempo recorde. No recesso, Fábio chegou a publicar fotos mostrando que estava em forma. Os cuidados na alimentação também foram fundamentais.

"Hoje, dentro dessa trajetória de cinco meses, a evolução foi muito boa. Com muito trabalho e empenho. Deus abençoou essa recuperação, nesse tempo acima da média, É super importante você voltar com confiança. Estou melhor do que estava quando me lesionei. Consegui manter nestes meses quando estava longe das atividades. Treinei muito dentro das férias, e isso foi muito válido pra quando chegasse janeiro, estar apto", concluiu.

Fábio é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. O goleiro entrou em campo em 705 oportunidades.