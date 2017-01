Cruzeiro divulga numeração fixa dos atletas para 2017; Thiago Neves vestirá a camisa 30

Ábila herdou camisa 9 de Willian, negociado com o Palmeiras (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

O departamento de futebol do Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira (25), a numeração fixa dos jogadores celestes para 2017. O destaque da lista fica por conta do meio-campo Thiago Neves, que havia recebido o número 96 quando foi contratado pela Raposa. No entanto, o jogador vestirá a camisa 30 nesta temporada.

Já o atacante Ramón Ábila, que vestiu a camisa 50 no ano passado, em alusão aos 50 anos da conquista celeste da Taça Brasil, usará a 9 neste ano, já que Willian foi negociado com o Palmeiras. Quem também herdou numeração foi o zagueiro Kunty Caicedo, que ficou com a 4, usada por Bruno Rodrigo na temporada passada. O número é o mesmo que o defensor utilizava nos tempos de Independiente Del Valle, do Equador.

O volante Hudson, que usava a camisa 25 quando jogava no São Paulo, decidiu permanecer com o número, enquanto o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que será titular neste primeiro momento, recebeu a 6, que ficou vaga durante 2016. Ainda sobre lateral, mas pelo lado direito, Ezequiel agora será o camisa 2. Na temporada passada, o ala vestia a 30. Os meias Lucas Ventura e Raniel, receberão a camisa 34 e 35, respectivamente, enquanto o zagueiro Murilo Cerqueira vestirá a 36. O trio foi promovido aos profissionais neste ano.

Confira a lista completa



1 - Fábio

2 - Ezequiel

3 - Léo

4 - Kunty Caicedo

5 - Ariel Cabral

6 - Diogo Barbosa

7 - Rafael Sóbis

8 - Henrique

9 - Ramón Ábila

10 - De Arrascaeta

11 - Alisson

12 - Rafael

16 - Judivan

17 - Bryan

19 - Robinho

20 - Marcos Vinícius

22 - Mayke

23 - Elber

25 - Hudson

26 - Dedé

27 - Manoel

29 - Lucas Romero

30 - Thiago Neves

31 - Edimar

33 - Fabrício

34 - Lucas Ventura

35 - Murilo

36 - Raniel

37 - Lucas França

38 - Alex

39 - Lucão

70 - Rafinha