Mano avalia positivamente pré-temporada do Cruzeiro e confirma time para enfrentar o Villa Nova

Mano irá fazer maiores avaliações do elenco após o duelo contra o Villa Nova-MG (Foto: Charley Moreira / VAVEL Brasil)

Após muitos treinamentos na academia, muitos coletivos, dias de concentração em regime integral e jogos-treino, enfim, é hora do Cruzeiro iniciar, de fato, 2017. O primeiro adversário do ano é o Villa Nova-MG, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O técnico Mano Menezes já tem a equipe definida que irá começar jogando no domingo (29), às 17h.

Foram 19 dias de pré-temporada, ao todo. Nesse tempo, o Cruzeiro fez três jogos-treino: venceu o Águia por 7 a 0, o Araxá por 3 a 0, e o Brasília por 8 a 2. As partidas fizeram com que o time ganhasse um ritmo de jogo maior, mas não no nível que Mano Menezes esperava. No entanto, o treinador vai aguardar o duelo de domingo para fazer maiores avaliações.

"Eu acho que a gente preencheu quase tudo que precisava. Conseguimos fazer bem. As coisas andaram com naturalidade, não tivemos problemas. Conseguimos dar um ritmo bom. É claro que precisaríamos de um tempo maior para chegar ao ideal, mas é comum no Brasil aproveitar o primeiro mês para chegar ao condicionamento ideal. A equipe chega com uma ideia de manutenção, foi possível ver na preparação. Agora vamos ver a partir de domingo, valendo, que é quando interessa", disse o técnico.

Mano lamentou pelo curto período de pré-temporada no calendário brasileiro (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

Mano acredita que a equipe ganhará ritmo de jogo no decorrer da temporada, mas garantiu: o elenco celeste está ciente da parte tática. O treinador deu a entender que a Raposa não deverá divergir do estilo de jogo em que encerrou 2016, já que a base do time permaneceu a mesma.

"A gente vai condicionar com as primeiras partidas, ganhar ritmo de jogo, principalmente, já que a parte técnica necessita de um período um pouquinho maior. A parte tática, a equipe já sabe o que fazer, no segundo semestre do ano passado, fizemos um trabalho semelhante. Estamos preparados para fazer bons jogos e conseguir as primeiras vitórias, que são muito importantes", declarou Mano.

Sem Thiago Neves, Mano Menezes confirma Alisson titular

O torcedor do Cruzeiro terá que aguardar mais um pouco para ver o meia Thiago Neves em campo. Isso porque a documentação do jogador não chegou em tempo hábil de ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e com isso estará de fora do duelo de domingo.

"Quando nós conseguimos finalizar a contratação, já tínhamos a ideia de que precisaríamos de um tempo maior para a regularização. Está dentro de um prazo esperado. Foi positivo para a preparação e para o conhecimento dele em relação aos outros jogadores e nosso em relação a ele", disse Mano Menezes.

Assim, Alisson e Rafinha passaram a disputar a vaga no meio-campo. O primeiro levou a melhor e irá começar jogando contra o Villa Nova. Mano optou pelo jovem para "equilibrar os dois lados do campo", já que Robinho trabalha melhor as jogadas.

Alisson irá começar na titularidade diante do Villa Nova-MG (Foto: Washington Alves/Light Press)

"Na prática, a gente equilibra melhor a equipe nos dois lados do campo. Robinho é mais armado que atacante. Precisaria do outro lado de um jogador com mais profundidade, um velocista q trabalhe a bola em direção ao gol. Alisson tem essa característica, como o Elber. Rafinha é mais parecido com o Robinho. Como a opção é começar com dois atacantes mais agudos, optamos por começar com o Alisson no time", concluiu.

Desta forma, o Cruzeiro entrará em campo pela primeira vez na temporada com: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel, Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta, Alisson; Rafael Sóbis.