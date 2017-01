Com coletivo em campo reduzido, Cruzeiro encerra preparação para estreia no Campeonato Mineiro

Google Plus

Jogadores disputaram coletivo em campo reduzido, na Toca II (Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil)

O Cruzeiro treinou, na tarde desta sexta-feira (27), na Toca da Raposa II, visando a estreia no Campeonato Mineiro 2017. O técnico Mano Menezes não quis saber de mistério e confirmou o time que entrará em campo no domingo (29), contra o Villa Nova-MG, às 17h, no Mineirão.

Na primeira parte do treinamento no CT da Raposa, os jogadores praticaram futevôlei, enquanto os goleiros Rafael, Lucas França e Lucão testaram seus reflexos com o preparador Robertinho. Já na segunda parte, Mano Menezes comandou um coletivo em campo reduzido.

O time titular foi praticamente o mesmo que iniciou jogando contra na goleada sobre o Brasília-DF, na última quarta-feira (25). A exceção foi o retorno do volante Henrique, que estava servindo à Seleção Brasileira, à titularidade; com isso, Hudson teve de reforçar o time de suplentes.

Time titular que treinou nesta sexta-feira: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Alisson; Rafael Sóbis. Já os reservas contaram com Lucas França; Mayke, Caicedo, Murilo, Bryan; Elber, Hudson, Romero, Rafinha e Raniel; Ábila.

No treinamento, Mano deu ênfase às jogadas de bola parada. O treinador cobrou intensivamente para que seus atletas acertassem os lances, chegando a repetir várias vezes as jogadas. Durante a execução dessa atividade, a imprensa não pôde filmar ou tirar fotos dos lances.

Recuperando de lesão, o goleiro Fábio (lesão), o zagueiro Dedé (lesão) e o atacante Judivan fizeram trabalho à parte no campo 3. Segundo a assessoria de imprensa do clube mineiro, não há um prazo para os três atletas estarem à disposição de Mano.