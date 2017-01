Villa Nova-MG x Cruzeiro ao vivo online pelo Campeonato Mineiro 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2017, a ser realizado às 17h, deste domingo (29), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Atualiza o conteúdo

Durante a pré-temporada, a equipe celeste contou com três jogos-treinos que mostraram uma equipe afiada para o início oficial da temporada. Foram 18 gols marcados e dois sofridos. Vitórias por 7 a 0, diante do Águia, 3 a 0, no Araxá, e, para finalizar, 8 a 2, frente ao Brasília.

Mano Menezes ponderou ao se referir ao adversário deste domingo. Apesar de conhecer a forma como o Leão joga, o treinador não deixou de analisar a vantagem do Villa quanto ao tempo de preparação.

“Sabemos as formações que eles têm usado nos jogos de preparação. Conhecemos os jogadores, o técnico, que já passou pela base do Cruzeiro, então já temos ideias de suas ideias. Eles começaram a preparação antes e nós temos que igualar isso. Vai ser um jogo difícil, ainda falta ritmo e imposição”, declarou Mano.

A etapa diferencial de treinamento para a estreia foi no Mineirão, local da partida deste domingo. O técnico Leston Júnior destacou a importância do treinamento, já que não é um campo habitual para o Villa.

“É fundamental porque aqui é um piso diferente, a bola fica mais rápida, e se adaptar a ele durante o jogo pode comprometer 10, 15 minutos da partida. A oportunidade de trabalhar aqui faz com que os atletas já tenham o piso familiarizado e aumenta nossas possibilidades para o jogo de domingo”, disse Leston.

Já o Cruzeiro manteve grande parte dos jogadores que terminaram a temporada 2016 e trouxe reforços pontuais para setores carentes do time.

A última vez que o Leão superou a Raposa foi em 28 de fevereiro de 1999, quando venceu por 2 a 0. Para quebrar essa marca e visando fazer uma boa campanha na competição, o Villa Nova aposta em um elenco mesclado com jogadores experientes e jovens atletas.

No histórico do confronto, foram 239 jogos disputados, na qual o Cruzeiro tem ampla vantagem. São 123 vitórias, 71 empates e apenas 45 triunfos do Villa.

É o primeiro jogo oficial das equipes nesta temporada. Mesmo jogando longe da sua casa, o mando de campo será do Leão, uma vez que o Estádio Castor Cifuentes foi vetado pela emissora que transmite a competição.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Villa Nova-MG x Cruzeiro, válido pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 17h, no Mineirão!