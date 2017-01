Cabral e Robinho entram em ação e selam vitória do Cruzeiro diante do Villa pela estreia do Mineiro

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro de 2017, disputado no Estádio Mineirão, no dia 29 de janeiro.

Foi dada a largada do Campeonato Mineiro de 2017 para Cruzeiro e Villa Nova na tarde deste domingo (29), e os cruzeirenses venceram o duelo por 2 a 1. O primeiro jogo oficial do Mineirão neste ano teve gols de Ariel Cabral e Robinho pelo lado celeste, e ainda Roni deixando o nome dele pelo o time alvirrubro.

Ao lado de Atlético-MG, Tombense, URT e Uberlândia, a equipe de Mano Menezes conquistou um triunfo em sua estreia e figura a tabela com, evidentemente, três pontos. A Raposa larga na frente na classificação do estadual porque foi a única a marcar mais de um gol em sua partida, o que não aconteceu nos outros duelos até então (resta ainda o confronto entre América e Democrata).

Com uma pausa no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro olha agora para a Copa da Primeira Liga, pela qual estreia na quarta-feira (1º), às 19h30, no Mineirão. O adversário da vez é o maior rival Atlético-MG, em clássico com torcida dividida depois de quatro anos. Já o Villa Nova volta a campo no próximo sábado (4), onde recebe a Caldense, às 20h, pelo estadual.

Cruzeiro tem maior posse de bola no primeiro tempo e arranca gol no fim

O mando de campo era do Villa Nova, mas a presença majoritária de torcedores no Mineirão era do Cruzeiro. Com o apoio da torcida no recomeço dos trabalhos oficiais de 2017, a Raposa iniciou o jogo com maior posse e mais força no ataque.

Logo aos dois minutos da etapa inicial, Robinho ajeitou a bola na intermediária e abriu na direita com Ezequiel, que finalizou para o gol. Já caindo para fazer a defesa, Fernando Henrique ergueu uma barreira para cima do lateral celeste e mandou para escanteio.

O time celeste tinha mais presença em seu campo de ataque, sobrecarregando as demandas defensivas do adversário. Mesmo com toques rápidos e tentativas democráticas de distribuição de bolas por ambas as laterais, a equipe de Mano Menezes ainda não conseguia acertar o último passe, travando uma batalha de ataque contra defesa no meio-campo.

Se a primeira chance cruzeirense veio da direita, a segunda se desenhou pelo outro lado. Diogo Barbosa, que chegou à equipe em dezembro e fez sua estreia com a camisa celeste neste domingo, cruzou para Arrascaeta, que emendou de primeira para a meta de Fernando Henrique. O goleiro, no entanto, caiu bem para defender.

A equipe alvirrubra reclamou de um pênalti em um lance envolvendo o zagueiro cruzeirense Manoel. Tchô cruzou na área celeste, e o defensor da Raposa levantou a bola para tentar expulsar o perigo. Na tentativa, a redonda acabou resvalando no braço de Manoel, gerando contestações pelo lado do Villa.

Outra chance para o Cruzeiro veio dos pés de Robinho, que recebeu um cruzamento de Arrascaeta e mandou direto para a meta alvirrubra: bola para fora e placar intacto. Pouco mais de um minuto depois desse lance, aos 26, foi o Villa quem quis mexer no marcador. Felipe Augusto recebeu um passe longo na direita e chutou rasteiro para o gol. Rafael, em sua primeira grande demanda no jogo, tirou com o pé.

Depois de tanto circular a área do Villa Nova e deter maior posse de bola em busca do primeiro gol do ano, o Cruzeiro conseguiu inaugurar o placar. Aos 44 minutos, Sóbis fez o cruzamento, Arrascaeta tentou dominar a bola em dividida com Matheus, e, na sobra, Ariel Cabral veio de trás para empurrar para o fundo da rede.

Cabral marcou seu terceiro gol com a camisa do Cruzeiro (Foto: Washington Alves / Light Press)

Cruzeiro amplia com golaço de Robinho, e Villa diminui

A segunda etapa começou sem grandes emoções em campo. O Villa Nova ia tentando um equilíbrio maior em relação ao primeiro tempo, mas, ainda assim, era o Cruzeiro quem conseguia fazer uma troca de passes mais envolvente, com vez ou outra o time alvirrubro chegando à meta celeste.

Aos 17 minutos, Alisson arriscou de fora da área, mas Fernando evitou o segundo gol da Raposa. Um minuto depois, o atacante subiu para tentar um cabeceio na pequena área alvirrubra e, na volta, caiu de mau jeito. Alisson, que a princípio sofreu uma entorse no joelho esquerdo, acabou sendo substituído por Ábila. O centravante passou a ser a referência do ataque celeste, enquanto Sóbis foi recuado.

O Cruzeiro ampliou o placar com Robinho, aos 25 minutos, em cobrança de falta. O meia mandou uma bola bem colocada no ângulo de Fernando, fazendo 2 a 0. Três minutos depois, outro lance de bola parada alterou o marcador do duelo. Osvaldir cobrou na cabeça de Roni, que diminuiu para o time de Nova Lima.

Foto: Washington Alves/Light Press

Logo após os dois gols, Sóbis arriscou contra a meta de Fernando, que espalmou e afastou o perigo, enquanto Rafael defendeu uma finalização de Felipe Augusto. O Villa quase chegou ao empate aos 33 minutos, depois que Ariel Cabral e Manoel se enrolaram na entrada da grande área e deixaram a bola escapar. Tchô aproveitou a sobra e finalizou ao lado do gol cruzeirense.