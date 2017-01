Autor de golaço do Cruzeiro contra o Villa, Robinho já projeta clássico diante do Atlético-MG

Robinho marcou o segundo gol do Cruzeiro contra o Villa (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Com um golaço de falta. Foi assim que o meia Robinho deixou seu nome marcado no primeiro jogo do Cruzeiro em 2017. Além do gol do jogador, Ariel Cabral foi o outro atleta que ajudou a garantir a vitória da Raposa sobre o Villa Nova por 2 a 1 neste domingo (29), em rodada que abriu a edição do Campeonato Mineiro deste ano.

“Vitória difícil, importante. Em começo de campeonato é sempre importante vencer, fazendo gol é ainda melhor. Hoje meu filho compareceu, meu pezinho quente. Toda vez que ele vem, tenho oportunidade de fazer gol”, apontou Robinho.

Este foi o primeiro gol em cobrança de falta do meia desde que começou a vestir a camisa celeste. Contra o Villa, o Cruzeiro teve, por vezes, dificuldades de furar a marcação bem fechada do time alvirrubro, e em panoramas assim, lances de bola parada podem ser o caminho mais viável para uma vitória.



“A gente sabe que não tem muito tempo com jogo quarta e domingo, mas, na pré-temporada, o Mano cobrou um pouquinho da gente para treinar [cobrança de falta]. Fico feliz por acertar. A gente sabe a dificuldade de fazer gol de bola parada, e decide”, relatou.

Pausa no estadual e foco no clássico. A temporada mal foi inaugurada oficialmente e o futebol mineiro já terá seu primeiro duelo entre Cruzeiro e Atlético do ano. O dérbi, no entanto, não é válido pelo campeonato regional, e sim pela Copa da Primeira Liga. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (1º), às 19h30, no Mineirão.

"Vamos descansar e voltar ao trabalho nesta segunda, porque quarta-feira tem mais um jogo complicado. Clássico assim no início do ano é difícil de acontecer, mas temos que estar preparados. Jogo difícil, Mineirão lotado e vamos em busca da vitória”, comentou.

O confronto marca a volta do estádio com torcida dividida, o que aconteceu pela última vez em 2013, na reinauguração do Gigante da Pampulha. Na ocasião, o Cruzeiro venceu o Galo por 2 a 1.