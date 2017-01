Mano alfineta Atlético-MG após 'vitória limpa' sobre Villa Nova: "Não teve pênalti duvidoso"

Mano deu uma apimentada na semana do primeiro clássico entre Cruzeiro e Galo em 2017 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Pela primeira vez dirigindo o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o técnico Mano Menezes estreou no Estadual de 2017 com o pé direito. A vitória da Raposa sobre o Villa Nova por 2 a 1, na noite deste domingo (29), foi comentada pelo treinador celeste, que ainda deu uma alfinetada no rival Atlético-MG.

“A vitória foi limpa, o que sempre deixa a gente contente, pois o gol foi natural, certinho, não teve pênalti duvidoso, nada. Isso me deixa tranquilo”, disse Mano. O pênalti a que se referiu o técnico é o que resultou na vitória do Galo por 1 a 0 sobre o América-TO, nesse sábado (28), em lance que gerou discussões e opiniões contrárias.

O primeiro gol do Cruzeiro contra o Villa saiu aos 44 minutos do primeiro tempo, com Ariel Cabral vindo de trás e pegando a sobra de uma bola rebatida por Arrascaeta e Matheus. Até esse lance, a Raposa detinha maior posse de bola, com mais presença no ataque, mas não conseguia ser efetiva contra a meta de Fernando Henrique.

“Os problemas que apareceram são problemas naturais. O campo estava um pouco duro. Estamos acostumados a jogar em um campo mais amadurecido. Os mandantes dos jogos no Mineirão fazem um pouco isso. Então faz com que a bola corra mais. Mas a gente cometeu alguns erros naturais. Fizemos boas triangulações no início do jogo e não aproveitamos para marcar. Depois saímos com 1 a 0”, analisou Mano.

Depois de voltar do intervalo à frente no marcador, o time celeste chegou a ampliar com um golaço de Robinho, que cobrou uma falta da intermediária e marcou seu primeiro tento com a camisa cruzeirense em lance de bola parada.

“No segundo tempo, tivemos mais espaços, o jogo ficou mais aberto, mas não soubemos aproveitar. Tínhamos um bom controle do jogo, mas faltava contundência, faltava criação da equipe como um todo. Mas aí fizemos 2 a 0 numa cobrança de falta muito bonita do Robinho. Era a hora da tranquilidade", resgatou o treinador.

O cenário para o time de Mano até o fim do duelo poderia ter sido sem sustos, mas o Villa chegou a diminuir com Roni. O atacante se colocou bem entre os zagueiros cruzeirenses e cabeceou para o gol de Rafael, emendando uma cobrança de falta de Osvaldir.

"Logo em seguida [ao gol de Robinho], fizemos uma falta desnecessária. Tomamos o gol de bola parada. E o jogo ficou aberto até o final. Tivemos muitos contra-ataques que poderíamos ter aproveitado melhor. Mas falta a familiaridade com o ritmo de jogo, e então ficamos certamente aquém com aquilo que podemos produzir”, comentou.

Recordado por Mano na coletiva deste domingo, o Atlético é o próximo adversário da Raposa. Na quarta-feira (1º), às 19h30, as equipes se enfrentam pela Copa da Primeira Liga, ambas estreando no torneio. O palco? Mineirão, maior casa do futebol de Minas, que, depois de quatro anos, volta a receber um clássico com presença igual das duas maiores torcidas do estado.