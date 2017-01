Dois anos após ser vendido, Lucas Silva retorna ao Cruzeiro por empréstimo junto ao Real Madrid

Lucas Silva atuou em 93 partidas pelo Cruzeiro, marcando quatro gols (Foto: Buda Mendes / Getty Images)

Em janeiro de 2015, Lucas Silva se despedia do Cruzeiro para viver um "sonho" no Real Madrid. Eis que dois anos depois, especificamente nesta terça-feira (31), a diretoria celeste anunciou o retorno do volante por empréstimo válido até o fim do primeiro semestre de 2018.

Lucas Silva volta após viver duas temporadas de incertezas e uma quase aposentadoria precoce. O volante chegou ao Real Madrid em janeiro de 2015, mas atuou em apenas nove partidas com a equipe merengue. Os espanhóis, então, emprestaram o jogador ao Olympique de Marseille, visando rodagem ao camisa 16. No entanto, Silva acabou retornando ao Real.

O volante quase atuou pelo Sporting-POR em julho de 2016, mas problemas cardíacos foram identificados em Lucas Silva após realização de exames. Assim, o jogador ficou um bom tempo sem treinar, voltando apenas em outubro. Como o Real Madrid já havia atingido a cota de estrangeiros, o jogador aguardou seu destino, selado nesta terça.

Foto: Getty Images

Lucas Silva tem 23 anos e chegou ao Cruzeiro em 2007, onde passou quatro anos nas categorias de base. Em 2011, foi promovido ao futebol profissional da equipe celeste. Ao todo, foram 92 jogos e quatro gols marcados, além de participações na Seleção Brasileira Olímpica. Destaque na campanha que resultou em mais dois títulos brasileiros à Raposa, foi contratado pelo Real Madrid por 14 milhões de euros e assinou vínculo contratual até 2020.

Na carreira como profissional, Lucas Silva conquistou o Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro de 2014 com o Cruzeiro. Com a Seleção Brasileira Sub-21, venceu o Torneio Internacional de Toulon, e com o Real Madrid faturou o Troféu Santiago Bernabéu. Como prêmios individuais, conquistou a Bola de Prata e o Prêmio Craque do Brasileirão em 2014.