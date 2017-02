Com torcida dividida de volta ao Mineirão, Cruzeiro e Atlético-MG estreiam na Primeira Liga

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA PRIMEIRA RODADA, DO GRUPO C, DA COPA DA PRIMEIRA LIGA, A SER REALIZADO NESTA QUARTA-FEIRA (1º), ÀS 19H30, NO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE/MG.

A temporada mal começou e o futebol mineiro já vive a euforia do grande clássico de Minas Gerais. No segundo jogo oficial de Cruzeiro e Atlético-MG, em 2017, as equipes medem força, em partida válida pela primeira rodada do grupo C da Copa da Primeira Liga, que acontece nesta quarta-feira (1º), às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Pela primeira vez, desde 2013, o clássico mineiro volta a ter renda e torcida divididas entre os clubes.

A última vez que Raposa e Galo dividiram as arquibancadas do Mineirão foi na reinauguração do estádio, em 3 de fevereiro de 2013. Na ocasião, o lado azul fez a festa pela vitória, por 2 a 1, sobre o rival alvinegro. O tempo passou e o Gigante da Pampulha viveu dias de glórias das duas equipes. E agora, quase quatro anos depois do jogo inaugural, o molde do clássico volta a agradar gregos e troianos do futebol mineiro.

Este é apenas o primeiro clássico da temporada, que já se demonstra promissora para ambas as equipes. Assim como nos últimos anos, o Atlético-MG manteve uma base sólida e trouxe jogadores de destaque. Do lado azul, depois de duas temporadas em baixa, o Cruzeiro seguiu a fórmula de sucesso de 2013 e 2014 e manteve grande parte do elenco, somando com contratações pontuais para a equipe.

Nos últimos anos, o clássico foi sinônimo de equilíbrio, mas, em 2016, quem se deu melhor foi o Cruzeiro. Em três partidas, foram duas vitórias da Raposa e um empate. Pela Copa da Primeira Liga, será a primeira vez que as equipes se encontram. Já pelo torneio que inspirou a competição, Copa Sul-Minas, o clássico mineiro foi disputado nas semifinais do torneio em 2001 e 2002. O Cruzeiro foi às finais em ambas ocasiões.

Mano Menezes faz mistério, mas deve escalar equipe que venceu o Villa Nova

No último treinamento antes do duelo, Mano Menezes fez mistério quanto ao time que começa jogando nesta quarta-feira. As atividades foram fechadas para a imprensa. Entretanto, os prováveis titulares são os que iniciaram a partida diante do Villa Nova, realizada no último domingo, ocasião vencida pelo Cruzeiro, por 2 a 1. A expectativa fica por conta dos reforços Kunty Caicedo e Hudson, que foram relacionados.

O lateral Ezaquiel demonstrou otimismo para disputar seu primeiro clássico com a camisa celeste. “Clássico no começo do campeonato serve para medir forças. O time está bem confiante. Esse tipo de jogo muda bastante a história, uma vitória pode dar uma moral muito grande para gente. Esperamos fazer um excelente jogo e um grande espetáculo para a torcida do Cruzeiro”, disse.

Por outro lado, experiente e longevo quando o assunto é Raposa contra Galo, o capitão Henrique destaca a importância do confronto para o torcedor. “É um jogo gostoso de se jogar. Sabemos da importância. A gente fala que é um jogo diferente porque move muita coisa. O torcedor cobra diferente de outros jogos e nós temos essa consciência. É um jogo em que todos gostam de estar dentro de campo”, analisou.

Sem as principais peças, Roger Machado não revelou equipe que vai a campo nesta quarta-feira

O Atlético-MG não contará neste primeiro clássico do ano com suas principais peças. Luan foi vetado para a partida pelo departamento médico. O ataque ainda será desfalcado por Robinho e Fred. O primeiro pela lesão sofrida durante o amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia. Fred não joga devido a uma suspensão proferida na competição da temporada passada, quando defendia o Fluminense.

A notícia para agradar a torcida fica por conta da volta do zagueiro Leonardo Silva, relacionado para o jogo. Ele não joga desde outubro do ano passado, quando sofreu uma ruptura no tendão da coxa direita.

O lateral-esquerdo Fábio Santos ponderou ao falar do clássico. “É uma pena ter uma partida desse tamanho no segundo jogo do ano porque ninguém estará em suas melhores condições. Mas a gente sabe da importância de jogar um clássico, tem que se superar nesse momento. Não é decisivo, quem ganhar não será a melhor equipe do ano e quem perder não será a pior, mas claro que é um jogo importante que dará mais confiança e tranquilidade para o resto da temporada”, disse.