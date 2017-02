Lucas Silva desembarca em BH sob forte apoio da torcida e decreta: "O Cruzeiro é minha casa"

Lucas Silva ficará no Cruzeiro até o fim do primeiro semestre de 2018 (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Anunciado repentinamente como novo reforço do Cruzeiro, o volante Lucas Silva desembarcou em Belo Horizonte na noite desta terça-feira (31). Dezenas de torcedores aguardavam pelo jogador no saguão do Aeroporto de Confins, na região metropolitana da capital mineira.

Lucas chega ao Cruzeiro dois anos após ser vendido ao Real Madrid. No entanto, o brasileiro não se firmou no clube espanhol e acumulou, ainda, uma passagem frustrada pelo futebol francês. Animado com o retorno, o volante pôde novamente sentir o carinho da torcida celeste e agora espera corresponder nos gramados.

"Assim que deu tudo certo, fiquei bastante feliz. Quando comentei com minha família e amigos próximos, eles ficaram felizes também. O Cruzeiro é minha casa, é onde me sinto muito bem, onde tudo começou, onde minha vida profissional se iniciou e deslanchou. Fico feliz de voltar e ter esse carinho e reconhecimento. Espero corresponder dentro de campo”, declarou o jogador.

Lucas Silva chega ao Cruzeiro visando reencontrar seu bom futebol (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

O volante garante que está bem fisicamente, uma vez que estava treinando normalmente no Real Madrid, tendo apenas que adquirir ritmo de jogo. Lucas Silva foi fundamental na conquista do bicampeonato Brasileiro de 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro 2014. Agora, o volante espera acumular mais uma passagem vitoriosa no clube celeste.

“Mesmo longe, sempre acompanhei o Cruzeiro, time pelo qual tenho um carinho muito grande. O Clube se reforçou muito bem para a temporada, com jogadores de muita qualidade no elenco. Vejo que o time está cada vez mais entrosado e espero poder conquistar mais títulos”, disse Lucas.

Trajetória

Lucas Silva tem 23 anos e chegou ao Cruzeiro em 2007, onde passou quatro anos nas categorias de base. Em 2011, foi promovido ao futebol profissional da equipe celeste. Ao todo, foram 92 jogos e quatro gols marcados, além de participações na Seleção Brasileira Olímpica. Destaque na campanha que resultou em mais dois títulos brasileiros à Raposa, foi contratado pelo Real Madrid por 14 milhões de euros e assinou vínculo contratual até 2020.

Na carreira como profissional, Lucas Silva conquistou o Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro de 2014 com o Cruzeiro. Com a Seleção Brasileira Sub-21, venceu o Torneio Internacional de Toulon, e com o Real Madrid faturou o Troféu Santiago Bernabéu. Como prêmios individuais, conquistou a Bola de Prata e o Prêmio Craque do Brasileirão em 2014.