Após passagem apagada pela Europa, Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro para retomar carreira

Nome de Lucas Silva já está inscrito do BID, da CBF (Foto: Washington Alves/Light Press)

O Cruzeiro apresentou, na tarde desta sexta-feira (3), o volante Lucas Silva, emprestado pelo Real Madrid até o fim do primeiro semestre de 2017. O jogador chega à Toca da Raposa II buscando retomar a carreira, uma vez que teve pouco espaço na Espanha, chegando a ser cedido ao Olympique de Marselha, da França, onde também teve uma passagem apagada.

Além dos problemas dentro de campo, Lucas Silva teve que enfrentar um dos maiores sustos na carreira: um problema no coração identificado após um teste ergométrico, quando estava prestes a jogar pelo Sporting-POR. No entanto, uma nova bateria foi feita e nada constou no diagnóstico. Agora, o volante quer retomar a carreira dando continuidade à sua história no Cruzeiro.

"Não é um recomeço, mas uma continuidade. Lá [Real Madrid], fui titular na Champions, joguei Liga Europa, Campeonato Espanhol. Vi como uma boa experiência, por ter passado por grandes momentos. Aprendi também nos momentos adversos. Não vejo como não ter dado certo, vejo muitas coisas boas”, disse o jogador.

Lucas Silva retorna dois anos depois de ser vendido ao Real Madrid por 14 milhões de euros. A identificação com o Cruzeiro pesou na volta do volante, que chegou a receber outras propostas, inclusive do futebol brasileiro. Agora, o jogador quer conquistar seu espaço na Raposa visando uma vaga na Seleção Brasileira.

“Tive outras propostas, tanto do futebol europeu como do Brasil. Quando eu soube do interesse do Cruzeiro, não tive outro pensamento: optei por retornar ao futebol brasileiro e ao Cruzeiro. Aqui tenho a temporada toda para jogar. Meu objetivo no momento é jogar e, consequentemente, ter um espaço na Seleção”, declarou o volante.

Também nesta sexta, Lucas Silva foi regularizado e apto para reestrear no Cruzeiro. No entanto, o jogador pretende adquirir ritmo de jogo primeiramente, já que apenas treinou no Real Madrid nos últimos meses. Assim, o volante não deverá estar em campo contra o Tricordiano, no domingo (5), às 17h, no Mineirão, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro.

“Fisicamente me encontro bem. Estava treinando com o grupo principal do Real, apesar de não ter sido inscrito, mas treinei normalmente. Me vejo bem fisicamente e o que pega agora é ritmo de jogo. Estou feliz com a publicação do meu nome no BID e por poder estar à disposição do treinador. Sei da concorrência que vou ter pela frente. O Cruzeiro tem elenco muito forte, qualificado em todos os setores. Todos têm que estar prontos e preparados para jogar. Quero buscar meu espaço e me coloco à disposição do Mano, respeitando qualquer decisão dele”, concluiu.