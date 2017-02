Em segundo confronto na história, Cruzeiro e Tricordiano se enfrentam no Mineirão

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO, A SER REALIZADO NESTE DOMINGO (5), ÀS 17H, NO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE/MG.

Depois de começar a temporada com pé direito, o Cruzeiro volta a campo, desta vez diante do Tricordiano, neste domingo (5), às 17h, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa busca a terceira vitória no ano, após vencer nas estreias pelo Estadual e Primeira Liga, este último no clássico diante do Atlético-MG. Por sua vez, a equipe de Três Corações quer surpreender e conquistar o primeiro triunfo no ano.

Na primeira rodada, realizada no último fim de semana, o Tricordiano recebeu o Uberlândia, em Muriaé, e perdeu por 1 a 0. Apesar de ser o mandante da partida, o Galo não atuou sob seus domínios devido uma punição referente ao estadual da temporada passada. Já a Raposa derrotou o Villa Nova, por 2 a 1, no Mineirão, jogo na qual foi time visitante, já que o Leão mandou seu jogo em Belo Horizonte. Na última quarta-feira, pela Primeira Liga, o Cruzeiro venceu o clássico mineiro, por 1 a 0.

O Tricordiano é uma equipe recente do futebol mineiro e disputa a primeira divisão estadual há apenas um ano. Por isso, Raposa e Galo de Três Corações se enfrentaram em apenas uma ocasião. Na quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2016, o time da capital derrotou a equipe do Sul de Minas, por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Manoel é o único vetado, mas Mano não revela os titulares

O técnico Mano Menezes não revelou o time que vai a campo neste domingo. O certo é que o zagueiro Manoel, titular no último compromisso, foi vetado pela comissão técnica. Fato que abre espaço para a possível estreia do equatoriano Kunty Caicedo com a camisa celeste. Entretanto, entre os 23 relacionados, Mano convocou o zagueiro Murilo Cerqueira, atleta recém-promovido do time sub-20.

Após passagem apagada pela Europa, Lucas Silva está de volta ao Cruzeiro para retomar carreira

Como comum, as equipes do interior vêm a Belo Horizonte com uma proposta de jogo mais fechada, apostando no contra-ataque. Essa forma de atuar foi, inclusive, abordada pelo técnico da equipe adversária para este domingo. Mano Menezes destaca que vem trabalhando de forma que o time proponha o jogo mesmo diante dessa situação.

“É um direito que todo mundo tem de escolher a maneira de jogar. O Cruzeiro não acha que o adversário é menos adversário por não utilizar a maneira que o Cruzeiro joga. Se estivesse na condição deles, faria o mesmo. Nós temos que encontrar soluções contra times que atuam em linhas mais baixas e trabalhar o passe rápido. Temos que ganhar dos nossos adversários dentro de campo, superando essas barreiras”, destacou.

Sem Brandão nos planos, Tricordiano visa surpreender a Raposa

Em busca da primeira vitória na temporada, o Tricordiano espera surpreender o Cruzeiro, no Mineirão. Até o momento, foram três derrotas em três jogos. Duas delas na pré-temporada, diante do Nacional-SP e Marília, e a terceira na estreia do Campeonato Mineiro, quando foi derrotado, por 1 a 0, pelo Uberlândia. O time tem uma baixa importante. Brandão, principal contratação do ano, rescindiu o contrato com a equipe.

O atacante estreou diante do Uberlândia e estava cotado no ataque do Galo para o jogo deste domingo. A rescisão, anunciada nas redes sociais do clube, foi em comum acordo, mas os detalhes do que motivou a decisão não foram revelados. O atacante Rodriguinho, provável titular neste domingo, tem confiança no treinador para sair do Mineirão com resultado positivo.

“Neste primeiro jogo tivemos uma crescente, todo mundo viu o quanto de posse de bola nós tivemos, o quanto dominamos, infelizmente ele acharam um gol que acabou acarretando nessa derrota, eu tenho certeza que o Edinho vai preparar o time pra gente chegar contra o Cruzeiro e surpreender eles”, disse o atacante.

O técnico Edinho revela uma mudança de postura devido a proposta de jogo do adversário. “O perfil do jogo é completamente diferente, porque até então nós enfrentamos adversários que não tiveram interesse de sair e sim esperar o nosso time, aceitaram o favoritismo até do nosso time e trabalharam em cima de uma bola, um contra-ataque. Agora vai inverter o cenário, pois o Cruzeiro é o time grande, é um gigante, vai pressionar o tempo todo e aí nós vamos ter que ter uma postura de sofrer e buscar uma reação, uma resposta rápida”, analisou.