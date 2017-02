Jogo Cruzeiro x Tricordiano ao vivo online pelo Campeonato Mineiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte/MG, neste domingo (5), às 17h.

Atualiza o conteúdo

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Tricordiano ao vivo, duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro 2017.



Foto: Washington Alves/Light Press

FIQUE DE OLHO Cruzeiro: Kunty Caicedo, zagueiro do Cruzeiro. Mano Menezes relacionou 23 jogadores para o duelo de logo mais. O zagueiro Manoel será poupado. Com isso, o equatoriano Caicedo fará sua estreia com a camisa celeste.



Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

FIQUE DE OLHO: Dinélson, meio-campo do Tricordiano. O experiente meia, de 31 anos, acumula passagens por Corinthians, Avaí e Ceará. Agora, a missão do jogador é comandar o meio da equipe de Três Corações.



Foto: Divulgação/Ceará

Mano Menezes avisa: o Cruzeiro irá encontrar soluções para a proposta de jogo do Tricordiano. O treinador espera, sim, um adversário fechado, mas garante que a Raposa irá saber lidar normalmente dentro de campo.

“É um direito que todo mundo tem de escolher a maneira de jogar. O Cruzeiro não acha que o adversário é menos adversário por não utilizar a maneira que o Cruzeiro joga. Se estivesse na condição deles, faria o mesmo. Nós temos que encontrar soluções contra times que atuam em linhas mais baixas e trabalhar o passe rápido. Temos que ganhar dos nossos adversários dentro de campo, superando essas barreiras”, ressaltou Mano.

Edinho, ex-jogador e filho de Pelé é o atual comandante do Tricordiano. O treinador analisou a derrota para o Uberlândia e garantiu que o cenário diante do Cruzeiro será diferente. O técnico garante que a equipe irá investir nos contra-ataques.

"Evidente que o perfil do jogo é completamente diferente, porque até então nós enfrentamos adversários que não tiveram interesse de sair e sim esperar o nosso time, aceitaram o favoritismo até do nosso time e trabalharam em cima de uma bola, um contra-ataque. Agora vai inverter o cenário, pois o Cruzeiro é o time grande, é um gigante, vai pressionar o tempo todo e aí nós vamos ter que ter uma postura de sofrer e buscar uma reação, uma resposta rápida", analisou Edinho.

Quem está vivendo um início de 2017 mágico é o meio-campo Arrascaeta. O camisa 10, que marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, no meio de semana, pela Primeira Liga, completará 100 jogos neste domingo (5) com a camisa celeste.

"Tenho muito orgulho por conseguir esta marca. Estou numa sequência boa, o time também. Vai ser meu terceiro ano e espero coroar com títulos para a galera do Cruzeiro", declarou Arrascaeta.

A ordem no Tricordiano é surpreender o Cruzeiro. O atacante Rodriguinho lamentou a derrota para o Uberlândia, mas ressaltou os amistosos que a equipe fez na pré-temporada, nos quais foram vencidos.

"O início foi bom, os dois jogos amistosos que tivemos o time veio numa crescente, infelizmente perdemos, o resultado não foi o ideal. Neste primeiro jogo tivemos uma crescente, todo mundo viu o quanto de posse de bola nós tivemos, o quanto dominamos, infelizmente ele acharam um gol que acabou acarretando nessa derrota, eu tenho certeza que o Edinho vai preparar o time pra gente chegar contra o Cruzeiro e surpreender eles", disse Rodriguinho.

Jogo do Cruzeiro ao vivo hoje

O Cruzeiro quer encerrar um incômodo jejum: desde 2014 não levanta o troféu de campeão do Mineiro. Ano passado a equipe, até então comandada por Deivid, caiu nas semifinais para o América-MG.

A meta do Tricordiano para 2017 é se manter na elite do Estadual. A equipe conseguiu o acesso em 2015 e em 2016 ficou em 7º lugar. Agora, espera fazer um campeonato semelhante ao da temporada passada.

Já o Cruzeiro busca se manter com 100% de aproveitamento no Mineiro. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes venceu o Villa Nova, no Mineirão, por 2 a 1, na rodada de estreia.

A equipe do Tricordiano chega a Belo Horizonte buscando se recuperar. Isso porque a equipe de Três Corações perdeu para o Uberlândia, em casa, por 1 a 0.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Cruzeiro x Tricordiano ao vivo, válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 17h, no Mineirão!