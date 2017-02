Mesmo vencendo, jogadores do Cruzeiro sentem falta de ritmo contra o Tricordiano

Foto: Washington Alves/Light Press

Na tarde deste domingo (5), o Cruzeiro entrou em campo no Mineirão, diante do Tricordiano, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, com o time reserva. Mesmo tento ritmo de treino, o clube celeste teve dificuldades, mas conseguiu superar o adversário por 2 a 1.

Para muitos jogadores, essa partida representou a volta depois de um longo tempo longe do time, e a falta de ritmo foi um dos principais problemas. O meia-atacante Alisson admitiu o problema, mas enalteceu mais uma vitória nesta temporada, a terceira seguida.

"Sabíamos das dificuldades. Acho que quem entrou deu o seu melhor, mas o ritmo de jogo para quem não vem jogando é um pouco complicado. Conseguimos nosso objetivo, mais uma vitória. O Mano vem trabalhando para que todo mundo se entrose, independente de quem entrar. Estamos no caminho certo", disse.

Já para lateral-direito Mayke a partida foi especial. Isso porque o último jogo do jogador havia sido no dia 29 de junho de 2016, quando sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda na partida contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Quando estava em fase final de recuperação, Mayke sofreu nova lesão, dessa vez por estresse, na tíbia da perna direita.

O retorno foi comemorado, mas também veio com certo cansaço. "Demos o máximo dentro de campo e ficamos felizes com o resultado positivo. Tem muito tempo que eu não vinha atuando, no finalzinho eu cansei um pouquinho, mas estou bem fisicamente, treinando bastante para acertar o preparo físico e ajudar o time", justificou.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a seis pontos, enquanto que o Tricordiano segue sem pontuar. Os dois times voltam a jogar pelo Campeonato Mineiro no próximo sábado. O Cruzeiro enfrentará o Tupi, em Juiz de Fora. Já o Tricordiano também jogará fora, diante do Tombense, em Tombos. Antes, porém, o Cruzeiro tem compromisso pela Primeira Liga. Quinta-feira (9) receberá a Chapecoense, no Mineirão.