Mano cita falta de ritmo dos reservas diante do Tricordiano e alerta: "Ficamos espaçados"

Foto: Washington Alves/Light Press Cruzeiro

Rotatividade do elenco. Essa é a intenção do técnico Mano Menezes no comando do Cruzeiro nestes jogos iniciais de 2017, até que a formação ideal da equipe seja alcançada. Pelo menos nos dois compromissos da Raposa no Campeonato Mineiro até então, onde soma duas vitórias, foi isso que aconteceu.

Na tarde deste domingo (5), o time celeste bateu o Tricordiano por 2 a 1, pela segunda rodada do estadual, com dois gols de Ábila, e apresentou uma composição diferente da que foi a campo na estreia do Mineiro. Com exceção de Leo e Rafael, Mano Menezes trocou todas as outras peças e viabilizou ainda a estreia de Caicedo e Raniel.

“Hoje o time fez um jogo parecido, mas um pouco abaixo do que a outra equipe (titular) fez contra o Villa Nova. Faltou ritmo, as escolhas não foram tão boas, mas tenho certeza que logo aí na frente, se tiver que jogar de novo, essa equipe estará melhor”, avaliou Mano.

“Em determinados momentos ficamos muito espaçados e a armação de jogadas se resumiu ao Rafinha, que vinha de fora para dentro, e à chegada de um volante, ora Romero, ora Hudson. Foi pouco. Quando entraram jogadores com características diferentes, mais completas, foi possível ver o número de chance que criamos. A característica da equipe ficou um pouco distante em termos de armação de jogadas. Sofremos um pouco mais do que deveríamos”, disse.

Hudson também fez sua estreia pelo Cruzeiro neste domingo (Foto: Washington Alves / Light Press)

Uma das principais dúvidas de Mano para formular sua equipe titular deve ser do meio-campo para frente no time do Cruzeiro. Nesse caso, duas peças em especial oferecem um repertório de possibilidades para o treinador, pelas suas características distintas: os atacantes Rafael Sóbis e Ramón Ábila.

Por vezes, os dois jogaram juntos, com Sóbis mais recuado e Ábila centralizado. Em outras oportunidades, um foi substituto do outro na função de centravante. No fim das contas, essa gama de possíveis encaixes dos dois dentro do esquema do Cruzeiro é bom para o time, segundo o comandante celeste.

“O que aconteceu hoje também comprova aquilo que nós temos conversado aqui desde o início. Quando a escolha for o Sóbis, teremos mais movimentação, mas participação de criação jogadas. Às vezes não teremos um homem de referência na área, com a característica que Ábila tem. Mas quando tivermos ele (Ábila), temos que levar a bola numa condição melhor, na sua característica de definição. As duas situações são importantes, ora funciona de um jeito, ora de outro, e é por isso que o elenco tem que ter variação”, apontou Mano.

Estreia de Caicedo

Contratado pelo Cruzeiro logo depois do fim do Campeonato Brasileiro de 2016, o zagueiro Kunty Caicedo fez sua estreia pela equipe neste domingo. Com Manoel poupado, o equatoriano ficou com a vaga e teve sua participação analisado pelo técnico da nova equipe.

"Muito difícil individualizar [a análise], e até perigoso. Está dentro do contexto da equipe, é um zagueiro muito rápido em confronto de um contra um, na antecipação das jogadas. Certamente treinou mais forte do que estava acostumado e isso cria um fato novo de adaptação", observou Mano.

Mano elogiou Caicedo, sobretudo na segunda etapa da partida (Foto: Washington Alves / Light Press)

Com humor, o treinador ainda comentou um lance de Caicedo no jogo, em que o zagueiro driblou um atleta do Tricordiano dentro da área celeste.

"Ele foi bem, foi driblar um atacante no primeiro tempo, coisa que está na Bíblia: não pode fazer [risos], porque zagueiro não dribla atacante, ainda mais na última linha", apontou Mano.

"No segundo tempo, ele foi muito forte, salvou um gol num chute muito bonito do jogador do Tricordiano. Ele é determinado, raçudo, e gostamos desse perfil. Por isso o escolhemos para qualificar nosso elenco", completou.