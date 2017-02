Cruzeiro enfrenta Chapecoense em primeiro jogo dos catarinenses fora do estado após tragédia

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga, no Estádio Mineirão, às 21h45 do dia 9 de fevereiro.

O Cruzeiro vai receber a Chapecoense nesta quinta-feira (9), às 21h45, pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga, no Mineirão. O duelo no Gigante da Pampulha será o primeiro jogo oficial do time alviverde fora de Santa Catarina, desde o acidente envolvendo a delegação do Verdão do Oeste em novembro do ano passado.

Na rodada inicial da competição, o Cruzeiro venceu o rival Atlético-MG por 1 a 0, enquanto a Chapecoense empatou em 1 a 1 com o também catarinense Joinville. A vitória da Raposa garantiu-lhe a liderança do grupo, e o empate do time alviverde o deixou na segunda colocação, com um ponto.

O histórico de confrontos entre a Raposa e o Verdão do Oeste não é vasto. O retrospecto conta com oito confrontos, em que os mineiros venceram três duelos, os catarinenses levaram dois, e o placar terminou igual em três oportunidades. No nono encontro entre as duas equipes, quem apita é o árbitro Daniel Nobre Bins, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Júlio Cesar Espinosa de Freitas.

Com Lucas Silva entre os relacionados, Cruzeiro deve usar reservas contra a Chape

Três jogos disputados em 2017 e três vitórias. Depois de dar o pontapé inicial no ano com uma vitória sobre o Villa Nova, estrear na Primeira Liga com um triunfo sobre o maior rival, Atlético, e ainda derrotar o Tricordiano pelo Mineiro, a Raposa volta seu foco para o torneio multirregional, contra a Chape.

Na lista de relacionados do técnico Mano Menezes, algumas novidades: Lucas Silva é opção para o comandante celeste, depois de retornar da Europa, e também o lateral Fabrício, após disputar a temporada de 2016 pelo Palmeiras. Os dois jogadores devem ficar no banco, porque em campo, é bem provável que a formação do Cruzeiro seja bem parecida com a equipe reserva que bateu o Tricordiano pelo estadual por 2 a 1 no último fim de semana.

Lucas Silva retorna ao Mineirão depois de dois anos jogando fora (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Com Leo cedendo lugar a Manoel e Raniel dando sua vaga para Alex, o Cruzeiro que recebe a Chape será composto por Rafael, Mayke, Kunty Caicedo, Manoel, Bryan, Hudson, Lucas Romero, Élber, Alex, Rafinha e Ramón Ábila. Mano Menezes tem rodado a equipe e testado peças diferentes em cada posição, na busca pelo seu time ideal.

As principais baixas do time celeste seguem sendo o goleiro Fábio, o zagueiro Dedé, o atacante Judivan e o meia Marcos Vinícius, por motivos de lesão. Quem ainda não estreou com a camisa cruzeirense, algo que não será contra o time alviverde, é o meia Thiago Neves, cuja documentação vinda do seu ex-time, Al-Jazira, dos Emirados Árabes, é esperada pela Raposa.

“Eu posso passar tranquilidade à torcida. Como eu disse anteriormente, já era esperado um pequeno imbróglio entre o Thiago Neves e o ex-clube dele. Mas vai ser tudo resolvido em breve”, assegurou o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin.

Foto: Gualter Naves /Light Press/Cruzeiro

Chape quarta, Chape quinta, e Mancini escolhe priorizar o Campeonato Catarinense

Já pensou em ver uma equipe jogando em Santa Catarina na quarta-feira e entrando em campo novamente no outro dia, mas em Minas Gerais? Essa é a realidade do calendário da Chapecoense, que jogou o clássico contra o Avaí, pelo Campeonato Catarinense, nesta quarta (8), às 20h30, e terá um outro compromisso nesta quinta, pela Copa da Primeira Liga, contra o Cruzeiro.

A situação quase foi pior: os dois confrontos estavam agendados para o mesmo dia, mas a Chape solicitou à Raposa e à Primeira Liga que fosse feita a alteração. Maratona de jogos e dúvida para o técnico Vagner Mancini, que discordou desse cruzamento de calendários, com o time alviverde ficando em uma verdadeira saia justa.

“Até na semana passada eram dois jogos no mesmo dia. Eu vou definir usando apenas uma palavra: ridículo. Futebol brasileiro, em 2017, com dois jogos no mesmo dia… ridículo. Só isso que tenho a dizer”, lamentou o treinador alviverde.

Chapecoense foi derrotada pelo Avaí por 3 a 0 nesta quinta (Foto: Jamira Furlani/Avaí F. C.)

A saída encontrada pelo comando do Verdão do Oeste foi, literalmente, dividir a Chape. A prioridade foi o estadual, pelo qual entrou em campo a equipe profissional do clube. Já contra o Cruzeiro, quem terá a missão de defender o alviverde é o time sub-23 e ainda jogadores mais novos. À beira do campo, também haverá uma mudança, em que o treinador da base Emerson Cris assume o posto, enquanto Mancini ficou em Santa Catarina para o clássico.

Emerson foi responsável por conduzir a Chape à histórica campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o time alviverde chegou até a fase de quartas de final. Ele terá agora a chance de comandar a Chapecoense na Primeira Liga. "Conversei com o Mancini sobre o jogo. Entramos em um acordo para jogar de maneira parecida com a que ele joga. Vamos aproveitar essa oportunidade e mostrar nosso trabalho", comentou Emerson.

Contra o Avaí, no clássico catarinense, o time titular da Chape foi composto por Elias Zeballos, Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo, Amaral, Andrei Girotto, Dodô, Osman, Rossi e Wellington Paulista. Em Minas Gerais, os onze atletas que devem começar jogando no duelo pela Primeira Liga são Tiepo, Lucas Marques, Hiago, Vinicius, Busanelo, Lucas Mineiro, Scalon, Bryan, Lourency, Wesley Natã e Perotti.

Antes de enfrentar o Cruzeiro, Chapecoense treinou no CT do Atlético-MG (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

Depois desta quinta, a Chapecoense volta a campo no sábado, pelo Campeonato Catarinense, onde enfrenta o Brusque. Essa sequência de três jogos em quatro dias (8 a 11 de fevereiro) é um exemplo da temporada intensa que terá o time alviverde. Serão 72 jogos oficiais, número que pode aumentar para 93 caso o Verdão do Oeste avance às semifinais das competições que vai disputar.

Homenagens à Chape

Torcida celeste escreveu em extensa faixa que será doada à Chape (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O primeiro jogo da Chapecoense fora de Santa Catarina desde a tragédia de novembro será marcado por homenagens do Cruzeiro. O time mineiro vai entregar uma faixa à Chape, que se manteve guardada desde o dia 11 de dezembro de 2016, data em que a equipe celeste bateu o Corinthians por 3 a 2 pelo Brasileirão.

Isso porque, na ocasião, a Raposa fez seu último jogo do ano, primeiro após o acidente que envolveu a delegação da Chapecoense, e deixou uma grande faixa no Mineirão para ser escrita pelos cruzeirenses. Com expressões como “Somos todos Chape”, “Equipe imortal” e “Campeões para sempre”, a torcida celeste registrou dizeres que, enfim, chegarão aos homenageados.

"Vamos entregar uma faixa, vamos fazer uma homenagem antes do jogo. O marketing está cuidando, tenho conversado com os dirigentes da Chape”, afirmou Bruno Vicintim.