Jogo Cruzeiro x Chapecoense ao vivo online pela Primeira Liga 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga, no Estádio Mineirão, às 21h45 do dia 9 de fevereiro.

Atualiza o conteúdo

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Chapecoense ao vivo, duelo válido pela 2ª rodada da Primeira Liga 2017.



Foto: Washington Alves/Light Press

FIQUE DE OLHO: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro. O camisa 9 da Raposa entrará em campo motivado. Afinal, o argentino é reserva este ano, mas vem se destacando. No último fim de semana, Ábila marcou os dois gols da vitória celeste contra o Tricordiano, pelo Campeonato Mineiro.



Foto: Washington Alves/Light Press

FIQUE DE OLHO: Tiepo, goleiro da Chapecoense. Inspirado em Danilo, o jovem arqueiro foi um dos responsáveis pela histórica campanha da equipe na Copa São Paulo. Agora, nos profissionais, Tiepo espera manter o desempenho.



Foto: Reprodução

Emerson Cris foi responsável por conduzir a Chape à histórica campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que o time alviverde chegou até a fase de quartas de final. Ele terá agora a chance de comandar a Chapecoense na Primeira Liga.

"Conversei com o Mancini sobre o jogo. Entramos em um acordo para jogar de maneira parecida com a que ele joga. Vamos aproveitar essa oportunidade e mostrar nosso trabalho", comentou o treinador.

As principais baixas do time celeste seguem sendo o goleiro Fábio, o zagueiro Dedé, o atacante Judivan e o meia Marcos Vinícius, por motivos de lesão. Quem ainda não estreou com a camisa cruzeirense, algo que não será contra o time alviverde, é o meia Thiago Neves, cuja documentação vinda do seu ex-time, Al-Jazira, dos Emirados Árabes, é esperada pela Raposa.

Na lista de relacionados do Cruzeiro, algumas novidades: Lucas Silva é opção para o comandante celeste, depois de retornar da Europa, e também o lateral Fabrício, após disputar a temporada de 2016 pelo Palmeiras. Os dois jogadores devem ficar no banco, porque em campo, é bem provável que a formação da Raposa seja bem parecida com a equipe reserva que bateu o Tricordiano pelo estadual por 2 a 1 no último fim de semana.

Contra o Avaí, o time titular da Chape foi composto por Elias, Zeballos, Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo, Amaral, Andrei Girotto, Dodô, Osman, Rossi e Wellington Paulista. Em Minas Gerais, os onze atletas que devem começar jogando no duelo pela Primeira Liga são: Tiepo, Lucas Marques, Hiago, Vinicius, Busanelo, Lucas Mineiro, Scalon, Bryan, Lourency, Wesley Natã e Perotti.

A situação quase foi pior: os dois confrontos estavam agendados para o mesmo dia, mas a Chape solicitou à Raposa e à Primeira Liga que fosse feita a alteração. Maratona de jogos e dúvida para o técnico Vagner Mancini, que discordou desse cruzamento de calendários, com o time alviverde ficando em uma verdadeira saia justa.

Já pensou em ver uma equipe jogando em Santa Catarina na quarta-feira e entrando em campo novamente no outro dia, mas em Minas Gerais? Essa é a realidade do calendário da Chapecoense, que jogou o clássico contra o Avaí, pelo Campeonato Catarinense, nesta quarta (8), às 20h30, e terá um outro compromisso nesta quinta, pela Copa da Primeira Liga, contra o Cruzeiro.

O histórico de confrontos entre a Raposa e o Verdão do Oeste não é vasto. O retrospecto conta com oito confrontos, em que os mineiros venceram três duelos, os catarinenses levaram dois, e o placar terminou igual em três oportunidades.

Na rodada inicial da competição, o Cruzeiro venceu o rival Atlético-MG por 1 a 0, enquanto a Chapecoense empatou em 1 a 1 com o também catarinense Joinville. A vitória da Raposa garantiu-lhe a liderança do grupo, e o empate do time alviverde o deixou na segunda colocação, com um ponto.

O duelo no Gigante da Pampulha será o primeiro jogo oficial do time alviverde fora de Santa Catarina, desde o acidente envolvendo a delegação da Chapecoense em novembro do ano passado.

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Cruzeiro x Chapecoense ao vivo, válido pela 2ª rodada da Primeira Liga, a partir das 21h45, no Mineirão!