Auxiliar Sidnei Lobo destaca novo triunfo do Cruzeiro: "Nos dá tranquilidade"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro começa a temporada fazendo uma excelente campanha. Até agora foram quatro vitórias em quatro jogos, sendo dois pela Copa da Primeira Liga e outros dois pelo Campeonato Mineiro. A Raposa ainda venceu o seu maior rival, Atlético-MG. Na noite dessa quinta-feira (9), a torcida celeste voltou a celebrar mais um triunfo. A vítima desta vez a Chapecoense, no Mineirão, pela Primeira Liga.

O auxiliar Sidnei Lobo comandou o time do banco de reservas, pois o técnico Mano Menezes cumpre suspensão por ter sido expulso na última partida contra o Galo.

"Muito importante você iniciar uma competição vencendo, mostrando sua cara, mostrando porque está na competição. Estamos em duas, e você iniciar bem as duas é melhor ainda. É uma demonstração de todos os jogadores que estão no dia a dia, se empenhando ao máximo para colocar o Cruzeiro sempre na ponta da tabela, de qualquer campeonato. Iniciar o ano vencendo dá uma tranquilidade para todos na sequência dos campeonatos", destacou o auxiliar.

Na véspera deste jogo, o Cruzeiro fez um treinamento e, curiosamente em um dos lances, Ábila fez um gol muito similar ao da partida contra a Chape. Sidnei Lobo foi lembrado desta situação por um repórter.

"É o nosso papel também, procurar ajudá-los. A gente está de fora, está enxergando. Já fui atleta e sei o que é necessário. Fizemos trabalhos importantes, não só com o Ábila, mas com o Alisson também. Algumas movimentações, o jeito como tem que bater na bola, isso faz com que ele esteja preparado na hora do lance. O lance foi semelhante ao que aconteceu no treino, espero que ele esteja atento para a sequência da temporada. Dois jogos, quatro gols. Ele [Ábila] tem provado a capacidade dele".

Íntegra da entrevista coletiva do auxiliar Sidnei Lobo

Jogo truncado contra a Chapecoense

"O jogo iniciou um pouco truncado, até pela maneira do adversário jogar. A gente sabia que isso podia acontecer. Uma equipe que veio praticamente jogando com marcação individual, e tivemos dificuldades no início. Depois tivemos variações de jogadas, principalmente pela lateral esquerda. No lado direito não. Corrigimos isso no segundo tempo, foi onde crescemos na partida e fizemos boas jogadas pelos lados. Fizemos mais um gol, podíamos ter feito até mais. Coroou a equipe que jogou. A Chapecoense com um time totalmente diferente, com a proposta de dificultar o nosso jogo. O Cruzeiro já se soltou mais neste jogo, teve variações de jogadas, e isso nos deixou muito felizes".

Volta de Lucas Silva

"O Lucas é um grande jogador. Entrou bem, talvez tentando mostrar até mais do que é necessário neste momento. É mais um jogador de qualidade, como muitos que estão no elenco".

Disputa por vagas no time

"O elenco do Cruzeiro é forte, e quem acompanha os treinamentos no dia a dia sabe que o atleta tem que estar muito bem treinado, se doar nos treinos, pois, se der uma brechinha, outro vem e toma o espaço. Temos treinado bem, e isso prova que todos têm condições de jogar. O Mano vai definir a melhor formação, quem vai seguir como titular, mas todos são capazes para, quando entrarem, dar conta do recado".