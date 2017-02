Ábila credita bom início de temporada no Cruzeiro a empenho em treinos

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

No final da temporada passada, Ramón Ábila estava no banco de reservas. Agora, o centroavante celeste vem aproveitando bem as chances que o técnico Mano Menezes está lhe concedendo. Na partida do último domingo (5) contra o Tricordiano, pelo Campeonato Mineiro, e nessa quinta-feira (9) ante a Chapecoense, pela Copa da Primeira Liga, Ábila marcou dois gols nos dois jogos.

Com quatro tentos neste início de ano, o camisa 9 falou, após o jogo contra a Chapecoense, que os seus tentos são frutos de um bom trabalho no treinamentos, realizados na Toca da Raposa II, e também elogiou todo o grupo celeste.

"Trabalho da pré-temporada, o time inteiro, estamos trabalhando muito, vamos buscar isso todo jogo. O treinador tem que ficar tranquilo e saber que pode utilizar qualquer um de nós", destacou. "O time inteiro vem fazendo grandes coisas, estamos jogando melhor, isso é bom que o professor fica tranquilo que pode contar com a gente em campo", finalizou.

O próximo compromisso da Raposa será neste sábado (11), contra o Tupi, às 16h30 (de Brasília), em Juiz de Fora, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.