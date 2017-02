Mano aprova disputa no ataque e destaca atuações de Mayke e Rafinha: "Jogadores de nível"

Mano irá mesclar reservas e titulares no duelo contra o Tupi (Foto: Washington Alves/Light Press)

Após duas partidas atuando com o time alternativo, o técnico Mano Menezes gostou do que viu, sobretudo, no ataque. Nas vitórias do Cruzeiro sobre o Tricordiano, no domingo (5), e contra a Chapecoense, nesta quinta-feira (9), um jogador se sobressaiu e marcou quatro gols somando as duas partidas: Ramón Ábila.

Mas, para Ábila manter a média de gols, é preciso desbancar a titularidade de Rafael Sóbis, que comemorou os gols do argentino de maneira efusiva, no Mineirão, na partida contra a Chape. Assim, Mano Menezes vê a disputa por vagas na titularidade como sadia e benéfica para o time.

“Jogador de futebol que é vencedor sabe a importância do companheiro estar bem. A disputa não pode ser em nível baixo, tem que ser em nível alto. Os dois sabem que quem estiver melhor e o que for melhor para a equipe, vai jogar. Vale para todo mundo, vale para os dois e o comportamento tem que ser exatamente esse. A disputa é diária, metro por metro, jogada por jogada”, declarou o treinador.

Ábila se destacou em jogos pela equipe reserva do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press)

Além de Ábila, Mano Menezes também elogiou o lateral-direito Mayke e o meio-campo Rafinha. O primeiro, que conviveu com lesões em 2016, voltou e apresentou um bom futebol, enquanto o segundo rendeu o que o treinador esperava. Mano terá uma dor de cabeça boa pela frente.

"A questão do Mayke é muito clara. Mayke não jogava uma partida de futebol há sete meses. Conhecemos o potencial do jogador. Vocês me perguntaram se Mayke voltaria a jogar o futebol de antes, e eu disse que primeiro precisava voltar a jogar. O segundo jogo foi muito melhor do que o primeiro jogo. São todos jogadores de nível. O Rafinha vocês conhecem do ano passado, durante um período foi o titular em detrimento do Arrascaeta, depois veio a lesão, agora está rendendo o que pode render. Muito útil por poder fazer várias funções e bem"

Mayke irá brigar pela titularidade na lateral direita com Ezequiel (Foto: Washington Alves/Light Press)

Após testar os jogadores alternativos nas duas últimas partidas, Mano Menezes deverá mesclar a equipe que jogará contra o Tupi, neste sábado (11), às 16h30, pelo Campeonato Mineiro. Assim, jogadores que venceram nas duas últimas partidas, deverão estar em campo junto com os titulares que conseguiram os dois primeiros triunfos celestes na temporada.

“Com 24 horas de recuperação é impossível repetir a equipe de ontem no jogo de amanhã. Quando planejamos isso, traçamos uma estratégia para ter as duas equipes com a capacidade física muito boa, de enfrentar os jogos. É impossível render bem com curta recuperação. A escolha que fiz foi montar duas equipes diferentes para ter entrosamento nas duas, sem misturar muito. Temos, no mínimo, duas equipes de qualidade. Na prática, as oportunidades estão respeitando o discurso. Daqui a pouco, vamos repetir a mesma estratégia”, disse Mano.

O técnico terá apenas o treino desta sexta-feira (10), na Toca da Raposa II, para definir a equipe que jogará contra o Tupi.