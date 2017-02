Jogo Tupi x Cruzeiro ao vivo online pelo Campeonato Mineiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, NESTE SÁBADO (11), ÀS 16H30.

Tupi e Cruzeiro abrem, na tarde deste sábado (11), a 3ª rodada do Campeonato Mineiro, às 16h30, no Estádio Muncipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora/MG. O Galo Carijó busca vencer a primeira partida na competição, enquanto a Raposa quer manter 100% de aproveitamento na temporada.

No último domingo (5), o Tupi enfrentou o América-TO, em Teófilo Otoni/MG e não saiu do 0 a 0. Foi o primeiro ponto conquistado pela equipe de Juiz de Fora, que está na 8ª colocação. Na primeira rodada haviam perdido para o Tombense, em casa, por 1 a 0.

Também no domingo, o Cruzeiro encarou o Tricordiano, no Mineirão. A Raposa entrou em campo com um time alternativo, mas venceu a equipe de Três Corações por 2 a 1. O resultado deixou a equipe celeste na 3ª posição, com seis pontos, perdendo no saldo de gols para Atlético-MG e Uberlândia.

Titulares de volta no Cruzeiro

Após dois jogos com a equipe reserva, o técnico Mano Menezes optou por voltar com a força máxima para o jogo de logo mais. Até houve a possibilidade de mesclar os atletas alternativos com os titulares, mas o treinador preferiu usar a primeira equipe.

Assim, todo o time está confirmado, exceto a zaga. Isso porque Manoel e Caicedo, que formaram dupla contra a Chapecoense, na quinta-feira (9), fizeram trabalhos regenerativos nesta sexta (10) e não foram a campo. Assim, o jovem Murilo Cerqueira poderá jogar ao lado de Léo nesta tarde.

Mano Menezes aprovou o desempenho dos jogadores reservas diante da Chape, pela Primeira Liga, e contra o Tricordiano, no Campeonato Mineiro. Apesar de usar os titulares nesta tarde, o treinador irá continuar observando os reservas. Ou seja, ninguém tem lugar cativo na equipe.

“A gente conseguiu adquirir um bom condicionamento geral, não só físico. Estamos em um bom nível para o momento. Naturalmente, esses jogos vão dando condicionamento em termos de ritmo, para sabermos avaliar a equipe como um todo, a estratégia de jogo, quem são os jogadores que têm características para entrar bem ou para iniciar uma partida. O momento é de definição disso. Estou contente e esse é o nosso objetivo”, disse o treinador.