Léo marca contra Tupi e entra no top 3 de zagueiros artilheiros do Cruzeiro

Léo anotou o segundo gol da Raposa na vitória sobre o Tupi pelo Mineiro (Foto: Felipe Couri/Light Press/Cruzeiro)

Fazer história como jogador de um time do qual é torcedor. Essa é a realidade do zagueiro Léo no Cruzeiro hoje, onde chegou à marca de terceiro maior zagueiro artilheiro da história do clube, igualando-se a Bruno Rodrigo e Darci Menezes. Com 17 gols marcados com a camisa celeste, momento é ainda mais especial para o jogador, que é torcedor assumido da Raposa.

O tento que deixou o mineiro nesta posição foi marcado contra o Tupi, na tarde deste sábado (11), pelo Campeonato Mineiro, e compôs o placar cruzeirense de 4 a 0 sobre o Galo Carijó. Em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Léo comemorou a marca alcançada.

"Graças a Deus pude ajudar o Cruzeiro e fazer mais um gol. Fico feliz por isso. Acrescentei mais essa contagem dos zagueiros que mais fizeram gols", disse o zagueiro. “A caminhada é longa, mas vamos buscar. É ajudar cada vez mais o cruzeiro e ajudar da melhor forma possível a bola parada. Fazer gols para ajudar o time”, completou Léo.

O gol do defensor celeste saiu de um cruzamento cirúrgico do lateral Ezequiel, que alçou a bola na medida para a ascensão de Léo na lista de zagueiros artilheiros do Cruzeiro.

Acima dele nesta relação dos jogadores que, além de cumprirem sua missão na defesa, ainda cooperam com o ataque do time, Geraldão, zagueiro que passou pela Raposa na década de 80, segue liderando com 30 gols.

Depois, em segundo lugar e com 25 gols marcados, tem Cris, que passou pelo time mineiro na virada do século. De todos os zagueiros dessa lista, Léo é único que ainda atua pelo time, e isso desde dezembro, quando Bruno Rodrigo, também com 17 gols, deixou o time.

Desde agosto de 2010 no Cruzeiro, Léo já atuou em 225 jogos pelo clube e foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, além de conquistar o Mineiro duas vezes. A última vez que o zagueiro tinha mandado a bola para o fundo das redes foi no dia 21 de abril de 2015, na vitória da Raposa por 2 a 0 sobre o Universitario Sucre, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Confira a lista dos maiores zagueiros artilheiros da Raposa