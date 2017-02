Com 'sombra de Ábila', Sóbis marca dois em vitória do Cruzeiro e vê evolução da equipe

Sóbis vem jogando no time considerado o titular do Cruzeiro (Foto: Felipe Couri/Light Press/Cruzeiro)

Sóbis ou Ábila? Entre as dúvidas que vão cercar as decisões do técnico Mano Menezes na montagem do Cruzeiro para este ano, é bem provável que essas duas peças coloquem uma pulga atrás da orelha do comandante. Jogadores com alguns pontos semelhantes e outros bastante diferentes, os dois começaram 2017 bem.

Com certa frequência, Mano é questionado sobre qual dos dois atletas o agrada mais. Ao rodar a equipe nas cinco partidas que teve até então na temporada, o treinador optou por começar com Sóbis em três delas, e Ábila em duas, com o argentino compondo o time reserva. Nas participações do brasileiro, dois gols em uma partida, justamente contra o Tupi neste sábado (11), pelo Campeonato Mineiro. Já o argentino marcou quatro vezes, contra Tricordiano e Chapecoense.

A dúvida entre os dois envolve também dúvida quanto ao esquema tático do time. Ábila é um centravante de ofício, enquanto Sóbis pode tanto desempenhar essa função quanto jogar mais recuado. Diante do Galo Carijó, na volta do time titular do Cruzeiro a campo, o brasileiro deixou o nome dele duas vezes e foi um dos destaques em campo.

"É bom ter este tipo de reconhecimento, tenho que felicitar a equipe, fizemos um grande primeiro tempo, mas até pelo calor, acabamos administrando mais no segundo tempo. O time está em uma evolução. É bom para a confiança uma vitória como essa", analisou Sóbis.

Não só a disputa de vaga na frente é boa, mas também a briga por outras posições. Com um elenco até então bastante elogiado, a Raposa já começa a dar sinais de que pode render mais em 2017 do que o que rendeu no ano passado. Com o clube invicto em 2017, por vitórias sobre Villa Nova, Tricordiano e Tupi pelo Mineiro, e ainda Chapecoense e Atlético-MG pela Primeira Liga, Sóbis destacou a boa atuação do time no ano.

"Que bom [que estamos jogando bem], claro que ainda é cedo. Temos muito que crescer, todas as equipes do Brasil ainda vão crescer. O fato de manter o treinador, melhorar o grupo, é bom. Todo mundo está num bom nível", complementou o atacante.