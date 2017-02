Mano exalta postura do Cruzeiro em goleada sobre o Tupi, mas cita esforço das equipes do interior

Mano Menezes garante que 2017 será melhor que 2016 (Foto: Felipe Couri/Light Press)

O Cruzeiro venceu e convenceu na tarde deste sábado (11), ao golear o Tupi por 4 a 0, em Juiz de Fora/MG, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. O resultado deixou a equipe celeste na liderança do Estadual, com nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento na temporada e garantiu elogios do técnico Mano Menezes.

"Os jogos fora de casa têm uma característica diferente, e a gente tem que saber analisar. A gente soube, por isso conseguiu a vitória. Encontrarmos o espaço, variamos as jogadas, o que dificultou a marcação do adversário. Fizemos 3 a 0 no primeiro tempo e praticamente garantimos a vitória. Fico muito contente. Estamos fazendo isso com os dois grupos. Quem entra está mostrando que está tendo condições. Estamos mostrando que este ano vai ser diferente", declarou o treinador.

Apesar do resultado elástico, Mano identificou dois tempos distintos do Cruzeiro no jogo. O primeiro foi impecável. A equipe celeste abriu 3 a 0 no placar e encaminhou a vitória. Já no segundo, o Tupi teve que sair mais para o jogo visando não sofrer mais gols. Mesmo assim, a Raposa acertou a trave em duas oportunidades e chegou ao quarto gol.

"O primeiro teve mais qualidade, o segundo tempo teve algumas circunstâncias que são do jogo. O adversário teve que sair mais. Baixou o ritmo do jogo. Soubemos administrar. No segundo tempo, mesmo com o ritmo mais baixo, mandamos duas bolas na trave, mais as bolas de Henrique e Arrascaeta. A equipe teve o entendimento de fazer bem o que propomos", disse Mano.

Apesar da goleada, o treinador celeste garantiu ter muito respeito pelas equipes do interior. O placar elástico no Mário Helênio, na visão de Mano, mostra o profissionalismo dos jogadores do Cruzeiro, que não abriram mão de ampliar o marcador.

“Tenho muito respeito pelas equipes do interior. Elas trabalham em uma condição de investimento abaixo da nossa, mas têm postura e profissionais de respeito. Encaramos o Campeonato Mineiro exatamente desta forma. Se nós pudermos fazer uma vitória maior, por competência nossa, vamos fazer. O respeito que se deve ter é exatamente o de fazer o melhor em cada partida”, concluiu.

Agora, o Cruzeiro pensa na Copa do Brasil. Na quarta-feira (15), a equipe celeste irá enfrentar o Volta Redonda, às 21h45, no Raulino de Oliveira, pela primeira fase da competição. Desta forma, o elenco sequer retornou a Belo Horizonte e foi direto para Pinheiral/RJ, onde irá treinar nos próximos dias.