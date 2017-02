Sóbis pede atenção ao Cruzeiro com novas regras na Copa do Brasil e cita confiança do elenco

Sóbis se destacou no último final de semana e se mantém no time titular diante do Volta Redonda (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Sai de cena o Campeonato Mineiro e entra a Copa do Brasil. A competição nacional começa para o Cruzeiro nesta quarta-feira (15), contra o Volta Redonda, às 21h45, no Raulino de Oliveira. Em 2017 as regras do torneio são diferentes: na primeira fase, o jogo é único e na casa do clube que estiver em posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC), na ocasião, o Voltaço.

Desta forma, Rafael Sóbis pede atenção para os jogadores do Cruzeiro dentro de campo. O experiente atacante, um dos destaques celestes da temporada, quer "erro zero" da equipe, uma vez que não haverá segunda partida para que os eventuais erros possam ser corrigidos.

"Uma competição diferente com uma regra diferente. Temos que tomar cuidado porque não existe margem para erro. Temos que nos concentrar esses dias e saber o que pede a disputa. A competição terá duas regras para se disputar, com apenas um jogo nas primeiras fases. Não existe um próximo jogo para consertar os erros, então temos que nos preparar bem e ser inteligentes dentro do campo", disse o camisa 7.

O Cruzeiro, com sua equipe titular, tem feito a torcida sonhar alto neste início de temporada. Além dos 100% de aproveitamento, a Raposa tem vencido bem os últimos jogos, sobretudo no último sábado, contra o Tupi, por 4 a 0, pelo Campeonato Mineiro. Sóbis, que marcou dois gols na partida, pediu calma à torcida, mas reconheceu a qualidade do grupo celeste.

"É cedo para falar isso, é claro que comparando com os anos interiores, a forma como começou está sendo muito melhor, e é a forma que que todo mundo almeja. Nosso grupo é bom, nosso grupo é empenhado em sempre querer melhorar e isso é um ponto muito positivo. A gente sabe que o futebol é muito confiança e muitos jogadores que estão confiantes fazem coisas que antes não faziam e isso está acontecendo com a gente. Como falei, nosso grupo tem muita qualidade e a tendência é que melhore mais ainda", concluiu.