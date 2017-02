Com time confirmado, Mano exalta qualidade do Volta Redonda e cobra concentração do Cruzeiro

Mano quer equipe atenta em campo para buscar a classificação (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O Cruzeiro está pronto para enfrentar o Volta Redonda, nesta quarta-feira (15), às 21h45, no Raulino de Oliveira, pela primeira fase da Copa do Brasil. Nesta terça (14), o técnico Mano Menezes encerrou os preparativos da Raposa para o duelo e falou sobre a nova regra da competição, que proporciona um mata-mata logo no início.

Antes, na Copa do Brasil, as equipes se enfrentavam em jogos de ida e volta, exceto quando o visitante marcava dois ou mais gols de diferença. Agora, o jogo é único e na casa do clube que estiver em posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC), na ocasião, o Volta Redonda. Quem ganhar, passará para a segunda fase. O empate favorece o Cruzeiro.

“A alteração na Copa do Brasil foi significativa. Antes, jogávamos por uma primeira partida onde o time visitante poderia conquistar uma classificação antecipada com uma diferença de dois gols. Independente do que acontecia nesse primeiro jogo, se não chegasse a essa vantagem, teria ainda a oportunidade do jogo em casa. Agora, não. Temos uma vantagem do empate, como visitante, mas a derrota nos tira da competição. Cria um caráter muito mais decisivo para a partida”, disse Mano.

O Cruzeiro treina em Pinheiral/RJ, cidade vizinha à Volta Redonda, desde segunda-feira (13). A Raposa chegou direto de Juiz de Fora, onde venceu o Tupi, no sábado (11), por 4 a 0, pelo Campeonato Mineiro. Assim, Mano Menezes irá manter o mesmo time titular que venceu no fim de semana, incluindo o equatoriano Caicedo na zaga, já que Manoel foi poupado nos últimos dias e começará no banco de reservas.

“Estamos fazendo grupos de dois jogos para cada equipe, o que nos dá possibilidade para termos um melhor ritmo. Vai dando entrosamento. Fizemos um bom jogo em Juiz de Fora e vamos ter que fazer um bom jogo contra o Volta Redonda”, declarou o treinador.

Desta forma, o Cruzeiro irá a campo com: Rafael; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Alisson; Rafael Sobis.

Confira os jogadores relacionados para o duelo

Goleiros: Lucas França, Lucão e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel, Fabrício e Mayke

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Manoel

Meio-campistas: Ariel Cabral, De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva, Rafinha e Robinho

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Sóbis e Ramón Ábila