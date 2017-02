Jogo Volta Redonda x Cruzeiro ao vivo hoje na Copa do Brasil 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco o duelo entre Volta Redonda x Cruzeiro ao vivo, válido pela 1ª fase da Copa do Brasil, a partir das 21h45, no Raulino de Oliveira. Fique conosco na VAVEL Brasil!

Quem conhece muito bem o Cruzeiro é o goleiro Douglas Borges. O jovem, que passou oito anos nas categorias de base da Raposa, espera uma partida difícil nesta noite, mas não quer um Voltaço recuado, mas sim, um time com inteligência.

"Vai ser um jogo muito difícil e vamos precisar entrar em campo com o mesmo empenho que tivemos contra o Vasco. O Cruzeiro tem um elenco de muita qualidade, mas precisamos vencer para nos classificarmos. Então, não adianta só nos defendermos para não tomar gol, vamos precisar jogar com inteligência para sair de campo com a vitória. Acredito muito na nossa equipe e tenho certeza que podemos conseguir a classificação", declarou o goleiro.

Com a nova regra na Copa do Brasil, todo cuidado é pouco na primeira fase. É o que garante o atacante Rafael Sóbis, que cobrou atenção dos jogadores do Cruzeiro nesta noite.

"Uma competição diferente com uma regra diferente. Temos que tomar cuidado porque não existe margem para erro. Temos que nos concentrar esses dias e saber o que pede a disputa. A competição terá duas regras para se disputar, com apenas um jogo nas primeiras fases. Não existe um próximo jogo para consertar os erros, então temos que nos preparar bem e ser inteligentes dentro do campo", disse Sóbis.

Quem também irá adotar a filosofia de que time que ganha não se mexe, é o técnico Cairo Lima. O profissional gostou do que viu na vitória contra o Vasco, pela Taça Guanabara, e irá utilizar o mesmo time para tentar avançar na Copa do Brasil em Volta Redonda x Cruzeiro ao vivo.

O técnico Mano Menezes não fez mistério e confirmou o Cruzeiro que entrará em campo nesta noite. O treinador utilizará a mesma base que venceu o Tupi, pelo Campeonato Mineiro, no último fim de semana.

Após três anos, o Volta Redonda está de volta à Copa do Brasil. Esta será a quinta participação do Voltaço na competição. A melhor campanha foi em 2006, quando a equipe chegou às quartas de final do torneio, mas acabou eliminada pelo Vasco.

Com quatro títulos da Copa do Brasil, o Cruzeiro aparece como favorito nesta temporada. Ano passado, a Raposa foi eliminada na semifinal, diante do Grêmio, que faturou o título daquela edição e se sagrou o maior campeão da competição.

Com três empates na Taça Guanabara, o Voltaço conseguiu sua primeira vitória em cima do Vasco, no domingo (12), por 1 a 0, no Raulino de Oliveira.

O Cruzeiro chega para o duelo desta noite com 100% de aproveitamento na temporada. A equipe celeste venceu, no último fim de semana, o Tupi, por 4 a 0, pelo Campeonato Mineiro.

O jogo desta noite tem caráter decisivo. Com a nova regra, na primeira fase da Copa do Brasil, o jogo é único e na casa do clube que estiver em posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC), na ocasião, o Volta Redonda. Quem ganhar, passará para a segunda fase. O empate favorece o Cruzeiro.