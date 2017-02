Cruzeiro confirma favoritismo, bate Volta Redonda com facilidade e avança na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.

Favoritismo confirmado. Após boa atuação e vitória diante do Tupi-MG, no último fim de semana, o Cruzeiro visitou o Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira (15), e avançou para à segunda fase da Copa do Brasil. O resultado de 2 a 1 foi construído com gols de Alisson e Robinho, enquanto Higor Leite descontou para os mandantes.

Voltando às atenções para os Estaduais, Voltaço e Cruzeiro entram em campo neste sábado (15), pelo Carioca e Mineiro, respectivamente. O Tricolor de Aço tem pela frente o líder do Grupo B Fluminense, já classificado para às semis da Taça Guanabara, em Moça Bonita, às 17h. Já a equipe celeste visita a URT, às 16h30, em Patos de Minas.

Cruzeiro pressiona, desperdiça chances, e abre placar com Alisson

Mesmo jogando com o empate a favor, o Cruzeiro partiu para cima logo no início do jogo, chegando com boas oportunidades de Alisson e Sóbis. Após a pressão inicial, o time de Mano Menezes diminuiu um pouco o ritmo, deixando o Volta Redonda crescer na partida. Foi assim que Pipico chegou com perigo, cruzando na pequena área, mas ninguém completou.

O cronômetro marcava 15 minutos quando Arrascaeta deu um toque lindo, deixando Alisson na cara do gol, finalizando sem chance para Douglas. 1 a 0 Cruzeiro. Após o gol, o Cruzeiro novamente diminuiu seu ritmo esperando o Volta Redonda em seu próprio campo. Até o momento da temporada, foi o melhor jogo do Voltaço no ano, criando boa chances mas pecando nas finalizações. O time marcava bem a saída de bola adversária mas na hora da finalização não conseguia estufar as redes.

Nos minutos finais demonstrando o cansaço, Volta Redonda voltou a sofrer pressão do Cruzeiro. A equipe visitante chegou com perigo tanto com Alisson e com Sóbis, mas não ampliaram o marcador. Foram duas boas chances onde Marcelo e Douglas tiraram o segundo gol visitante em cima da linha.

Voltaço retorna melhor, mas Raposa garante classificação

Ainda no intervalo, buscando maior ofensividade, o treinador Cairo Lima colocou o atacante Octávio, ex-Botafogo, no lugar de Diego Souza. O Voltaço até chegou com mais perigo, mas aos 15 minutos, Robinho aproveitou sobra na entrada da área e finalizou sem chances para Douglas Borges, aumentando o placar em Volta Redonda.

Precisando de três gols, o Voltaço necessitava sair mais ainda, correndo riscos no setor defensivo. Parecia um jogo liquidado mas aos 22, Marcelo soltou uma bomba de fora da área. A bola bateu no travessão e no rebote, Higor Leite só escorou sem goleiro, diminuindo o marcador em Volta Redonda.

Investindo no contra ataque, o Cruzeiro chegou novamente com perigo em duas oportunidades. Arrascaeta driblou Cristiano e tocou para Rafinha que sozinho finalizou para excelente defesa de Douglas Borges já na grande área.

No decorrer do jogo, os donos da casa precisavam de dois gols e se alçaram completamente o ataque, mas parava na boa e organizada marcação do Cruzeiro. Os visitantes chegaram mais perigo com Ariel Cabral, que finalizou para defesa de Douglas.

Desta forma, a Raposa, além de obter a classificação à segunda fase, manteve os 100% de aproveitamento na temporada, enquanto o Voltaço encerra invencibilidade de quatro partidas.