Mano Menezes diz que Cruzeiro está em evolução e elogia setor ofensivo da equipe

Mano gostou do desempenho ofensivo do Cruzeiro diante do Volta Redonda (Foto: Rudy Trindade/Light Press/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, avaliou seu time após a vitória diante do Volta Redonda, pela primeira fase da Copa do Brasil. Ele destacou que o time está evoluindo e que teve mais pontos positivos do que negativos no jogo, realizado no Raulino de Oliveira.

“Temos mais fatores positivos que negativos. E vamos resolver essas questões negativas em casa. Quanto aos pontos positivos, vamos exaltar”, afirmou.

Mano falou também do desempenho ofensivo de seu time, que, segundo o treinador, criou muito mas desperdiçou algumas oportunidades de matar o jogo.

“Primeiro tempo foi mais bem jogado, estudado e trabalhado. Oscilamos em alguns momentos. Mas temos que valorizar essa vitória sobre uma equipe que não perdia neste estádio desde abril do ano passado. Nossos jogadores estão de parabéns. Desperdiçamos algumas oportunidades que não serão desperdiçadas em breve. Estamos criando muito, o que é importante”, declarou o técnico.

O treinador celeste que sua equipe está em processo de evolução

Se no ataque, o comandante celeste está mais tranquilo, já com o posicionamento defensivo, Mano se mostrou preocupado com o que viu, sobretudo no início do jogo.

“Esse é o papel do técnico, de orientar. Se as coisas não estão bem justas, temos que chamar atenção. Quase tomamos gol numa bola rebatida no início. E se tivéssemos tomado, ficaria mais dramático. Requer cuidados em jogos decisivos. Mas os jogadores estão se dedicando muito”, disse.

Mano também comentou acerca do que achou desse formato novo na primeira fase da Copa do Brasil, com jogo único e os visitantes com a vantagem do empate para se classificar. "Achei muito perigoso. Cria uma situação que aconteceu no segundo tempo. Não foi um jogo normal. O adversário, que não tem o que perder, fez duas mudanças no intervalo, colocou um meia e um atacante. Se tivesse a possibilidade do segundo jogo, certamente o Cairo não iria arriscar tanto no jogo de ida, já que teríamos o jogo de volta", finalizou.

Após a vitória em Volta Redonda, o Cruzeiro já volta suas atenções para o próximo compromisso, que será diante da URT, neste sábado (18), em Patos de Minas, válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

“O importante é não cair o rendimento da equipe. O jogo de sábado também é muito importante pelo Campeonato Mineiro. Estamos brigando pela liderança e queremos manter essa situação até o final, porque nos dá uma vantagem na disputa na reta final do campeonato”, projetou.