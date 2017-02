Mano confirma time mesclado contra a URT e Lucas Silva vive expectativa de ser titular

Google Plus

Lucas Silva vive expectativa em ser titular novamente no Cruzeiro (Foto: Cristiane Mattos/Light Press)

Após vencer o Volta Redonda, na quarta-feira (15), pela Copa do Brasil, o elenco do Cruzeiro ganhou a quinta (16) de folga e voltou aos trabalhos nesta sexta (17). Assim, a Raposa iniciou e encerrou os preparativos para enfrentar a URT, neste sábado (18), às 16h30, em Patos de Minas, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

O técnico Mano Menezes não adiantou qual será o time que entrará em campo amanhã, mas ressaltou que irá mesclar a equipe, visando preservar alguns jogadores do desgaste físico. O treinador garantiu que a comissão técnica está ciente da situação de cada jogador.

"Amanhã vamos mesclar um pouco. Vamos pegar parte de um, parte de outro. Pegar todos o desgaste físico dos seis jogos. Alguns respondem bem, outro de forma distinta. Temos um jogo na quarta, decisivo, da Copa do Brasil. Então, vamos pegar parte de um e parte de outro", declarou Mano.

A Raposa entrará em campo neste sábado buscando a liderança do Campeonato Mineiro. Além disso, a equipe celeste está com 100% de aproveitamento na temporada, emplacando uma sequência invicta de seis partidas. Apesar da invencibilidade, Mano garante que ainda está fazendo ajustes no time.

"Está sendo um bom início de temporada, mas por enquanto, na nossa avaliação é só um bom início. Estar aproveitando o momento para ir ajustando pequenos detalhes para que esse início se transforme em uma temporada inteira. Não se vence todos os jogos, como fizemos até aqui, porque os outros têm seus méritos", disse o treinador.

Foto: Cristiane Mattos / Light Press

Quem poderá ser titular pela primeira vez desde que retornou ao Brasil, é o volante Lucas Silva. Após apresentar bom futebol no decorrer dos últimos jogos, o jovem destacou as diferenças entre o futebol brasileiro e o europeu. Nada muito distante, na visão do camisa 16.

"Não é muito diferente, mas tem diferença. Há alguns detalhes que fazem diferença. No futebol europeu, você tem que pensar muito rápido, tem que agir rápido. Os treinamento são curtos, intensos e rápidos. Aqui, às vezes, o treino é mais longo. O Mano tem trabalhado com a gente de todas as formas aqui. Às vezes, a intensidade é muito alta, às vezes a intensidade é mais baixa", ressaltou o volante.

Após o treino na Toca da Raposa II, os jogadores foram liberados e retornam às 22h. O embarque para Patos de Minas ocorre na manhã deste sábado, em um voo fretado. A volta para Belo Horizonte será de ônibus, uma vez que o aeroporto de Patos não opera voos noturnos.