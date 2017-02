Cruzeiro oficializa Eduardo Freeland, ex-Botafogo, como novo diretor das categorias de base

Freeland (meio), chega para continuar trabalho de Klauss Câmara (Foto: Cruzeiro/Divulgação)

O Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira (16), o mais novo diretor das categorias de base do clube: trata-se de Eduardo Freeland, ex-gerente geral da base do Botafogo, onde conquistou o último Campeonato Brasileiro Sub-20. Eduardo foi o preterido pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares para substituir Klauss Câmara, promovido à diretoria dos profissionais em janeiro.

“A opção pelo Eduardo Freeland tem a ver com o perfil de trabalho dele. É um profissional sério, um cara estudioso no que diz respeito aos processos de formação de atletas e que tem um perfil vencedor. São características que a gente queria manter no Cruzeiro e entendemos que seria o melhor nome para a vaga do Klauss, que foi para o profissional. Desejo muito boa sorte a ele, para a gente e acho que ele vai fazer um grande trabalho aqui com a grande estrutura que o Cruzeiro tem”, comentou Antônio Assunção, superintendente das categorias de base do clube.

Natural do Rio de Janeiro, Eduardo acumulou passagens como jogador nas equipes de base do Fluminense, Barra da Tijuca e Olaria. Aos 18 anos, optou por seguir carreira acadêmica. Formou-se em Educação Física pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com pós graduação e MBA em Gestão e Marketing Esportivo. Como dirigente, passou pelo Madureira, América-RJ e Botafogo, sendo que neste último trabalho ajudou a revelar diversos jogadores e a conquistar títulos de expressão.

"No início de 2015, assumi a gerência geral da base do Botafogo. O trabalho foi extremamente gratificante. Tínhamos uma equipe comprometida, totalmente envolvida com o trabalho e entendedora do seu propósito, que era formar jogadores para o profissional, mas também formar o ser humano que joga. Dentro disso, foi constituído um documento orientador metodológico que norteava o trabalho de todos – comissões técnicas e todo o estafe envolvido", disse Freeland.

"Conquistamos títulos estaduais, nacionais e conseguimos chegar à finais de competições nacionais em todas as categorias – sub-15, sub-17 e sub-20. Foi muito importante perceber que conseguimos formar ganhando, chegando em finais importantes e subindo uma quantidade grande de jogadores que hoje atuam no futebol profissional", salientou.

Animado com a oportunidade de trabalhar num dos maiores clubes do Brasil, Eduardo comentou sobre a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que sempre foi reconhecido como formar atletas para a equipe principal.

"Isso só aumenta a responsabilidade. Claro, que também aumenta o prazer de se desenvolver os jogadores, porque temos a convicção que estes jogadores serão vistos e aproveitados no futebol profissional. É nítido que a gestão do presidente Gilvan e da diretoria olha para a base com muito carinho e investe para que o trabalho seja cada vez mais qualificado”, destaca.

"Pelos resultados que temos observado nos últimos anos, através do trabalho do Bruno e do Klauss num primeiro momento, e agora do Toninho [Antônio Assunção], sabemos que o trabalho vem sendo muito bem feito. É uma responsabilidade muito grande chegar num Clube que já vem fazendo um trabalho muito bom na base, prospectando atletas ao futebol profissional", complementou.

Eduardo também elogiou a metodologia aplicada nas categorias de base do Cruzeiro, que visa além da criação de um jogador com DNA vencedor, o desenvolvimento como cidadão.

"Essa linha que o Cruzeiro adota é a que mais acredito. Ela valoriza o olhar para o ser humano e para a formação do mesmo, que joga, mas levando em consideração características essenciais que a cultura e a história do Clube sugerem. O desafio será, através de um estafe envolvido com o trabalho, dar suporte para que os atletas se mantenham no mais alto nível. Claro que, com os atletas extremamente qualificados que o Cruzeiro já tem, vamos também levar sempre em consideração a complexidade que nós, como seres humanos, temos para nos mantermos nesse nível", avaliou.

"Não há dúvidas que, características muito bem determinadas, desde a captação até o desenvolvimento final e prospecção ao profissional, com o olhar para estes seres humanos que jogam, a tendência é mantermos o excelente trabalho que o Cruzeiro vem fazendo, conseguindo manter os resultados e prospectar atletas de alto nível ao profissional", concluiu.