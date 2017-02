Em boa fase no Campeonato Mineiro, URT enfrenta Cruzeiro mesclado em Patos de Minas

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO DE 2017, A SER REALIZADO NESTE SÁBADO, ÀS 16H30, NO ESTÁDIO ZAMA MACIEL, EM PATOS DE MINAS/MG.

URT e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 16h30, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, na abertura da quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2017. As equipes estão invictas na competição e, assim como na temporada passada, repetem o bom momento, quando ficaram entre os quatro primeiros no fim da primeira fase. Entretanto, a partida do meio da semana teve gosto diferenciado para os times. O Cruzeiro avançou e a URT foi eliminada da Copa do Brasil.

Jogando em casa, o Trovão Azul perdeu, por 2 a 1, para o Luverdense e despediu da competição nacional logo na primeira partida. O Cruzeiro, por sua vez, foi até no Rio de Janeiro enfrentar o Volta Redonda. Vitória por 2 a 1 e classificação para a segunda fase, onde enfrenta o São Francisco-PA. Pelo estadual, ambos golearam na última rodada. A Raposa venceu o Tupi, por 4 a 0, e a URT aplicou 4 a 1 no Democrata de Governador Valadares.

O foco do time de Patos de Minas é somente no Campeonato Mineiro e vai com força total contra o Cruzeiro. A Raposa divide atenção com a Copa do Brasil e Primeira Liga. Por isso, leva a campo, neste sábado, uma equipe mista. Ao longo da história, os times se enfrentaram por 27 vezes, com amplo domínio do time da capital. Foram 22 vitórias do Cruzeiro, três empates e duas vitórias do Trovão. Na temporada passada, os clubes não mexeram no marcador na estreia do estadual.

Com foco exclusivo no estadual, URT tem apenas uma baixa

O Trovão vai repetir a equipe que foi a campo diante do Luverdense, no meio da semana, com exceção do zagueiro Diego Borges, que será poupado devido uma lesão no músculo da coxa. Luan Menegaz foi escolhido pelo técnico Rodrigo Santana para compor a dupla de zaga neste sábado.

Apesar do revés pela Copa do Brasil, o treinador da equipe destacou o lado positivo de atuar na quarta-feira. “Tivemos uma semana cheia, jogamos na quarta-feira, com uma intensidade muito alta. Foi bom, a equipe se apresentou muito bem. Isso nos ajudou na preparação para sábado”, disse.

Apesar de reconhecer a superioridade da Raposa, Rodrigo aposta no fator casa como diferencial no confronto. “O Cruzeiro é uma equipe gigante, tem um excelente treinador. Será jogo muito difícil. Mas jogaremos dentro de casa e contamos com a torcida para fazer um grande jogo. Não é fácil jogar aqui no Zama. A nossa equipe vem em uma crescente, sabemos que será um adversário duríssimo e esperamos um jogo de alto nível”, completou.

Cruzeiro aposta em time misto visando manter invencibilidade

Invicto na temporada, a Raposa pode somar, neste sábado, sete vitórias em sete jogos, caso vença a URT fora de casa. Para essa missão, Mano Menezes revelou que vai iniciar a partida com equipe mista, com o intuito de evitar o desgaste físico dos jogadores neste início de ano. "Amanhã vamos mesclar um pouco. Vamos pegar parte de um, parte de outro. Pegar todos o desgaste físico dos seis jogos. Alguns respondem bem, outro de forma distinta. Temos um jogo na quarta, decisivo, da Copa do Brasil. Então, vamos pegar parte de um e parte de outro", disse.

O treinador celeste destacou a boa fase vivida pelo clube de Patos de Minas. “Vamos enfrentar a melhor equipe do interior, porque a tabela está mostrando. Pela colocação, é um time que vem de um resultado elástico. Fez um bom jogo, a gente observou. Teve uma derrota na Copa do Brasil, no meio de semana, mas a gente sabe que o Campeonato Mineiro é outra realidade", ponderou.

Uma das peças que deve figurar no time que vai a campo neste sábado é o maio-campista Lucas Silva, que atuou por duas oportuidades desde que foi anunciado seu retorno à Raposa. Para o jogador, o bom início de temporada já demonstra que o ano será vitorioso para o Cruzeiro.

“É início de temporada. Especial, fica legal resumir assim. Aumenta a confiança, a responsabilidade. Todos agora visam o Cruzeiro, querem ganhar. Já estamos em um caminho muito bom para fazer um grande ano. O Campeonato Mineiro é muito importante para o Cruzeiro. Conseguimos uma boa invencibilidade. Esperamos provar isso e vamos tentar vencer a URT”, comentou.