URT x Cruzeiro AO VIVO pelo Campeonato Mineiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO 2017, A SER REALIZADO NESTE SÁBADO, ÀS 16H30, NO ESTÁDIO ZAMA MACIEL, EM PATOS DE MINAS/MG.

16:25 Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Zama Maciel.

16:23 URT e Cruzeiro entram em campo neste momento!

16:21 Cruzeiro jogará de branco nesta tarde, já que a URT, mandante, vestirá azul.

Escalação da URT: Juninho; Everton, Luan, Rodolfo e Fabio Alves; Alan Dias e Jô; Carlinhos e Cascata; Marques e Edmar.

Escalação do Cruzeiro: Rafael, Mayke, Leo, Kunty Caicedo e Fabrício; Ariel Cabral, Henrique, Alex, Rafinha e Alisson; Ramón Ábila

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a nossa cobertura do jogo entre URT x Cruzeiro. O jogo ocorre às 16h30, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Fique conosco!

Com a palavra, o técnico do Cruzeiro, Mano Menezes: “Vamos enfrentar a melhor equipe do interior, porque a tabela está mostrando. Pela colocação, é um time que vem de um resultado elástico. Fez um bom jogo, a gente observou. Teve uma derrota na Copa do Brasil, no meio de semana, mas a gente sabe que o Campeonato Mineiro é outra realidade”.

Com a palavra, o treinador da URT, Rodrigo Santana: “O Cruzeiro é uma equipe gigante, tem um excelente treinador. Será jogo muito difícil. Mas jogaremos dentro de casa e contamos com a torcida para fazer um grande jogo. Não é fácil jogar aqui no Zama. A nossa equipe vem em uma crescente, sabemos que será um adversário duríssimo e esperamos um jogo de alto nível”.

Ao longo da história, os times se enfrentaram por 27 vezes, com amplo domínio do time da capital. Foram 22 vitórias do Cruzeiro, três empates e duas vitórias do Trovão. Na temporada passada, os clubes não mexeram no marcador na estreia do estadual

O foco do time de Patos de Minas é somente no Campeonato Mineiro e vai com força total contra o Cruzeiro. O time estrelado divide atenção com a Copa do Brasil e Primeira Liga. Por isso, leva a campo, neste sábado, uma equipe mista.

Jogando em casa, o Trovão Azul perdeu, por 2 a 1, para o Luverdensee despediu da competição nacional logo na primeira partida. A Raposa, por sua vez, bateu o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e se classificou à próxima fase, onde enfrentará o São Francisco-PA.

As equipes estão invictas na competição e, assim como na temporada passada, repetem o bom momento, quando ficaram entre os quatro primeiros no fim da primeira fase. Entretanto, a partida do meio da semana teve gosto diferenciado para os times. O Cruzeiro avançou, enquanto a URT foi eliminada da Copa do Brasil.

