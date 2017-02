Regularizado, Thiago Neves treina entre titulares e pode fazer sua estreia diante do São Francisco-PA

Google Plus

Thiago Neves vestirá a camisa 30 no Cruzeiro (Foto: Cristiane Mattos/Light Press)

Após um longo inverno, enfim, o meio-campo Thiago Neves foi devidamente regularizado, tendo seu nome publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, nesta segunda-feira (20). Assim, o jogador poderá estrear pelo Cruzeiro contra o São Francisco-PA, na quarta (22), às 21h45, no Mineirão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

E tudo indica que Thiago Neves deverá ser titular, uma vez que treinou no primeiro time, na representação do elenco, nesta segunda, na Toca da Raposa II. Os meias Arrascaeta e Robinho, que se queixaram de desgaste físico na semana passada, também estiveram na titularidade na atividade no CT celeste e podem começar jogando na quarta.

O Cruzeiro titular na atividade contou com: Rafael, Ezequiel, Léo, Kunty Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Sobis, enquanto os reservas tinham os seguintes jogadores: Lucas França; Mayke, Dedé, Murilo e Edimar; Hudson, Lucas Romero e Lucas Silva; Fabrício, Elber e Ábila.

Durante a atividade, Mano Menezes promoveu a alteração de Ariel Cabral por Lucas Silva, que terminou o coletivo como titular. Na ocasião, os reservas venceram por 2 a 1, com dois gols de Ramón Ábila, sendo um deles por cobertura em Rafael. Arrascaeta fez o único gol dos titulares.

Vale destacar também a participação do goleiro Fábio e do zagueiro Dedé, recuperados de lesão. O primeiro treinou após o coletivo, em um time mesclado formado pela comissão técnica da Raposa, enquanto o defensor atuou pelos reservas na primeira atividade. O Cruzeiro encerra os preparativos para o duelo na tarde desta terça-feira (21), quando Mano Menezes irá divulgar a lista de relacionados.