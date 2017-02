Capitão Henrique e zagueiro Manoel tem contrato renovado pelo Cruzeiro

Atuais titulares do time do Cruzeiro, Henrique e Manoel renovaram seus contratos. (Foto: Montagem VAVEL em fotos Divulgação/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou a renovação de contrato de dois atletas importantes no atual plantel de Mano Menezes. Por meio do Twitter, o vice-presidente de futebol, Bruno Vicintin, informou que o volante Henrique e o zagueiro Manoel firmaram novos vínculos com o clube. Experiente, capitão, camisa 8 e titular absoluto do time de Mano, Henrique é considerado peça fundamental no Cruzeiro. O novo contrato do volante até vai dezembro de 2019. Feliz com o novo vínculo, o jogador, que tem oito anos de Toca da Raposa ll, se declarou ao clube celeste.

“Estou muito feliz por dar continuidade no Cruzeiro, que tanto respeito, admiro e gosto. Minha família também ama estar aqui. Agora é dar continuidade ao trabalho. Fiquei feliz pelo reconhecimento. Meu trabalho aqui é de longo tempo, são quase oito anos no Cruzeiro. Sou grato e feliz por estar aqui.", disse.

Esta é a segunda passagem de Henrique no Cruzeiro. Na primeira, em 2008, foi indicado pelo então técnico Adilson Batista. À época, tornou-se titular e formou a trinca de meio-campistas vice-campeã da Libertadores de 2009, ao lado de Marquinhos Paraná e Ramires. Em 2011, foi vendido ao Santos. Retornou à Toca da Raposa em 2013, após uma negociação envolvendo a ida do argentino Montillo ao Peixe.

“Um honra muito grande. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui do Cruzeiro pela confiança depositada em meu futebol e o apoio que sempre me deram. Sou feliz aqui, muito grato, e espero dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Conheço bem o clube, tenho admiração, respeito pela grandeza e pela equipe que é o Cruzeiro. Fico feliz por renovar mais esse ciclo.”, disse o experiente volante.

Com o vínculo prorrogado até 31/12 de 2020, o titular na defesa celeste, Manoel, mostrou confiança em voltar a erguer taças nesta temporada de 2017: “Estou feliz pelo carinho e pelo respeito e principalmente por renovar com um Clube que me deu a oportunidade de crescer no futebol. Espero poder retribuir dentro de campo com vitórias e títulos que é o mais importante. Espero também marcar meu nome na história do clube e vejo que esse ano temos possibilidades de fazer uma campanha maravilhosa.” comentou.

Com 106 partidas, quatro gols marcados e um título brasileiro, o zagueiro Manoel chegou ao Cruzeiro em junho de 2014.