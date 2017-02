Com quatro gols de Sóbis, Cruzeiro atropela São Francisco-PA em estreia de Thiago Neves

Em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro goleou o São Francisco-PA por 6x0, sendo cinco gols marcados ainda no primeiro tempo e um na segunda etapa. O destaque da partida foi Rafael Sobis, que sozinho marcou quatro gols. Robinho também foi as redes e Arrascaeta completou o placar.

O jogo ainda teve espaço para a estreia de Thiago Neves, que demorou a entrar em campo pela raposa devido a problemas na sua negociação. O meia, que afirmou ter uma meta de 15 assistências na temporada, serviu por duas vezes nesse jogo os companheiros.

Na próxima fase, o time celeste irá encarar o Murici-AL, que eliminou nas primeiras fases o América-MG. A Raposa volta as atenções para o estadual, pois na próxima quinta-feira (02) enfrenta a Caldense, às 20h30, no Mineirão, pela quinta rodada da competição.

Com show de Sobis, Cruzeiro constrói goleada no primeiro tempo

Soberano em campo, o Cruzeiro mostrou todo o poder ofensivo logo nos primeiros minutos de partida. A raposa apostou em trabalhar a bola no campo do adversário e logo aos quatro minutos chegou ao primeiro gol: Arrascaeta dividiu bola com Rodrigo Santarém, que sobrou para Rafael Sobis, que entrou na área e bateu cruzado sem chances para Labilá.

O domínio era total do Cruzeiro. Aos 10 minutos, Thiago Neves, estreante da noite, saiu na cara do goleiro do time do Pará, mas acabou perdendo. Logo depois foi a vez de Robinho arriscar, com total liberdade, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Mas o camisa 19 se redimiu, após bom cruzamento de Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, Robinho aparece, livre, se joga e completa para fazer o segundo gol da Raposa no jogo.

Dos 20 minutos em diante, Rafael Sóbis deu show e mostrou que estava com fome de gols. Arrascaeta encontrou Thiago Neves na área, o meia bateu para o gol, Labilá espalmou, mas Rafael pegou a sobra para fazer o terceiro gol do jogo, segundo dele. Cinco minutos depois, mais um gol de Sobis, que aproveitou uma assistência do camisa 30.

E aos 36 minutos, Thiago Neves deu mais um presente para o amigo. Após lançamento, Sobis bate cruzado ampliando a goleada para o Cruzeiro.

O camisa 7 foi as redes 4 vezes no jogo no Mineirão

Time celeste diminui o ritmo e mantém o domínio do jogo

Na segunda etapa, o Cruzeiro diminuiu o ritmo intenso da imprimido na primeira etapa, mas, mesmo assim, ainda chegou com perigo. Aos 11 minutos, Sobis achou Robinho, pelo lado direito, que cruza, Arrascaeta completa para o gol, mas o árbitro pegou impedimento de Robinho no lance. O time visitante se arriscou algumas vezes ao ataque, mas não conseguiu acertar o gol de Rafael, que foi um espectador de luxo do jogo.

Na parte final do jogo, Mano Menezes fez alterações no seu meio-campo. Thiago Neves deu lugar a Alisson e Henrique saiu para a entrada de Lucas Silva. As alterações surtiram efeito aos 31 minutos, quando Lucas Silva bateu forte de fora da área e Arrascaeta aproveitou o rebote para fazer o sexto gol.

Aos 33 minutos, a torcida celeste tomou um susto. Caicedo, após divida com atacante do São Francisco caiu no gramado e teve que ser substituído devido a uma torção no pé direito. Os donos da casa ainda tiveram algumas chances com Alisson, Ezequiel e Robinho, mas não tivemos mais gols no Mineirão.