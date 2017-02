Cruzeiro se reapresenta após goleada e atletas terão folga de quatro dias no Carnaval

Jogadores voltam a treinar na próxima terça-feira (28) (Foto: Washington Alves/Light Press)

Após uma sequência invicta de sete partidas, sendo seis vitórias e um empate, os jogadores do Cruzeiro terão folga de quatro dias durante o Carnaval. Mas antes do período ocioso, os atletas se reapresentaram, na manhã desta quinta-feira (23), na Toca da Raposa II, depois da goleada em cima do São Francisco-PA, por 6 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Em campo, apenas os reservas e os que entraram no decorrer do duelo, casos do zagueiro Manoel, do volante Lucas Silva e do meia Alisson. Rafael Sóbis, autor de quatro gols celestes, ficou observando a atividade do banco de reservas. Já os demais titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia do CT.

Parte da diretoria celeste esteve presente na reapresentação do time. Assim como Sóbis, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro Bruno Vicintin, o gerente de futebol Tinga, além do diretor de futebol Klauss Câmara e o supervisor de futebol Pedro Moreira, acompanharam a atividade no banco de reservas.

Após a partida desta quarta-feira (22), o técnico Mano Menezes falou sobre os quatro dias de folga concedidos. Segundo o treinador, o período de recesso já estava definido antes mesmo do começo da pré-temporada, mas que o merecimento foi reforçado após a campanha quase perfeita do time celeste até aqui. No entanto, Mano pede cautela para os jogadores.

"Quero que eles aproveitem essa felicidade, que se cuidem bem. Os feriados sempre são perigosos com questões de trânsito, cuidados que temos que cuidar, para que a gente continue a temporada como a gente iniciou", disse o técnico.

O Cruzeiro se reapresenta na terça-feira (28), no período da manhã. A equipe celeste entrará em campo apenas na próxima quinta-feira (2), contra a Caldense, às 20h30, no Mineirão, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.