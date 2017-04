Resultado América-MG x Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro 2017 (1-1)

INCIDENCIAS: Jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, disputado na Arena Independência, às 16h do dia 16 de abril de 2017 para um público de 4.429 torcedores.

Torcedor, Cruzeiro e América empataram em 1 a 1, mas a semifinal não acaba por aqui. No próximo fim de semana, você vem a VAVEL Brasil para o confronto decisivo. Até mais!

COMO FICA?

O Cruzeiro tem agora qualquer empate no segundo jogo a seu favor, além de vitória por placares sem restrição alguma. Para avançar à final, Coelho precisa vencer.

Assim como URT x Atlético, pela manhã, América x Cruzeiro termina empatado em 1 a 1.

48' APITA O JUIZ!

47' SALVOU NO INDEPA! Rafael se estica, inverte braço e consegue defender cabeceio de Mike após cobrança de lateral. No último grande lance do jogo, arqueiro celeste evita primeira derrota da Raposa em 2017.

46' Diogo Barbosa se antecipa em marcação e intercepta investida do Coelho.

45' ASSUSTOU! Gustavo Blanco emenda cruzamento com leve toque de cabeça, e bola passa pela área do Cruzeiro.

44' ACRÉSCIMO!

Vamos a 48 minutos.

44' Falta para o América cobrar. Alisson derruba Gustavo Blanco.

43' Rafael Lima cabeceia após cobrança de escanteio, mas bola sai pela linha de fundo.

Ruy, contratado pelo Coelho para a disputa da Série B, faz sua estreia com a camisa alviverde.

41' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA

SAI: Renan Oliveira

ENTRA: Ruy

39' CARTÃO AMARELO!

Para Ernandes, do América, por falta em Rafael Sóbis. Lateral alviverde estava pendurado e não joga segunda partida da semifinal.

38' Bola longa demais para Alisson. Lateral para a Raposa.

36' Ernandes solta lançamento longo demais. Tiro de meta para Rafael cobrar.

33' Goleiro João Ricardo é atendido em campo.

Entrada de Ábila faz Sóbis se recuar um pouco, com argentino jogando mais centralizado.

31' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Rafinha

ENTRA: Ramon Ábila

29' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA

SAI: Gerson Magrão

ENTRA: Mike

28' Auro carrega bola pela direita e tenta descolar passe, mas marcação do Cruzeiro fecha espaços.

26' Gustavo Blanco bloqueia avanço de Thiago Neves e rouba bola do meia.

25' América arranca pela esquerda, mas Leo só protege. Tiro de meta para Rafael.

Por seis minutos, Cruzeiro viu sua invencibilidade cair, mas retomou condição de única equipe da elite do futebol brasileiro sem saber o que é perder em 2017.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! DE THIAGO NEVES!!!



Diogo Barbosa recebe bola, domina no peito e cruza rasteiro. Thiago Neves chega sozinho na área do Coelho e só tem o trabalho de empurrar para o gol. É o empate da Raposa.

21' Thiago Neves é derrubado no campo de ataque celeste.

19' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA

SAI: Felipe Amorim

ENTRA: Alex Silva

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA! DE MESSIAS!!!



Gerson Magrão cobra escanteio, e Messias, de lado, empurra a bola para o gol.

15' Diogo Barbosa faz o simples, e manda cruzamento rasteiro do América pela linha de fundo.

15' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Arrascaeta

ENTRA: Alisson

14' Cruzamento de Gerson Magrão desvia em Hudson e sai pela linha de fundo. Escanteio para o América.

14' Thiago Neves chega com Rafael Sóbis, mas Messias tira a bola.

8' O próprio Arrascaeta cobra, mas bola vai direto para fora. Tiro de meta para João Ricardo.

7' LÁ VEM BOLA! Arrascaeta recebe bola, gira entre dois marcadores e recebe falta. Cobrança para o Cruzeiro na entrada da grande área alviverde.

6' Thiago Neves solta passe forte demais para o Arrascaeta na esquerda, e bola sai pela linha lateral.

5' Cruzeiro sai em contra-ataque, mas Gerson impede prosseguimento de Rafinha com falta.

4' Ernandes pega sobra na entrada da área do Cruzeiro, mas bola explode na zaga celeste.

4' Cobrança de Gerson Magrão percorre toda a área da Raposa, mas Ariel Cabral tira.

3' GRANDE CHANCE! Henrique comete falta sobre Ernandes na linha lateral da grande área do Cruzeiro. Vem bola na área celeste.

2' Diogo Barbosa afasta perigo de qualquer forma.

1' Começo do segundo tempo tem América no ataque.

Com o retorno de Henrique, que estava se recuperando de lesão, Hudson é quem cobre a saída de Mayke na lateral direita, enquanto Henrique assume seu posto de volante.

BOLA EM JOGO!

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Mayke

ENTRA: Henrique

JOGADORES!

No lado do Coelho, as principais jogadas passam pelos pés do meia Gerson Magrão, mais solto em campo. Renan Oliveira é outro que tem buscado vencer a marcação celeste e chega com perigo contra a meta da Raposa.

PANORAMA!

O primeiro tempo começou com atuações predominantes das marcações das equipes. No desenrolar da etapa, o América foi encontrando mais espaços em meio à defesa celeste, que viu o Coelho chegar com perigo algumas vezes. Pelo menos em duas ocasiões, jogadores alviverdes estiveram de cara com Rafael, mas erraram a finalização.



Fora uma defesa difícil de João Ricardo, que inverteu o braço para afastar a bola, pouco foi demandado no duelo o goleiro do América. O meio-campo do Cruzeiro sofreu dificuldades na hora de armar jogadas, o que comprometeu a atuação do ataque da Raposa.

Equipes não balançam redes na primeira etapa e vão para o vestiário com 0 a 0 no placar.

48' Nada, nada... FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

47' América tenta última investida do primeiro tempo.

46' Arrascaeta escora cruzamento de cabeça para Rafinha, mas zaga alviverde se antecipa.

45' Juiz dá mais 3 minutos.

45' Rafinha manda bola cruzada tentando achar alguém, mas goleiro do Coelho sobe para ficar com defesa tranquila.

44' Thiago Neves cobra falta, mas João Ricardo sobe mais alto que todos na área alviverde e manda bola para longe.

43' LANCE DE XARÁS! Falta de Rafael Lima sobre Rafael Sóbis.

42' Cruzeiro encontra dificuldades em seu ataque e pouco assusta João Ricardo.

40' Hudson chega com falta em Hugo Almeida.

39' Igor Júnio, árbitro do duelo, pede mais tranquilidade ao treinador do Coelho, Enderson Moreira.

38' América tem oportunidades mais claras de abrir o placar. Marcação celeste é forte no meio-campo, mas linha de defesa tem problemas em conter troca de passes alviverde.

37' RAFAEEEEEEL! Goleiro celeste faz linda defesa em chute de Gustavo Blanco, que recebe a bola no meio da área da Raposa e arrisca.

36' Coelho troca passes em seu campo de defesa.

35' Gerson Magrão descola cruzamento da esquerda, que para nas mãos de Rafael.

35' Recomeça a etapa.

32' PAUSA PARA REFRESCAR! Parada técnica no Mineirão.

31' Mayke chega por trás e comete falta sobre Gerson Magrão.

30' Renan Oliveira surpreende com chegada pela direita e chuta rasteiro. Rafael cai com tranquilidade para defender.

30' Gerson Magrão tenta movimentação pelo meio, mas marcação do Cruzeiro aperta.

27' ASSIM NÃO! Thiago Neves tem boa chance de produzir no ataque celeste, mas dá passe errado.

26' Auro disputa no alto com Arrascaeta, e bola sobra para o domínio alviverde.

25' PARA FOOOOOOOOOOORA! Renan Oliveira recebe passe no meio da área do Cruzeiro e pega mal na bola. Grande chance de todo o jogo até então.

24' Diogo tenta encontrar alguém pro passe, mas domínio para nos pés do América.

23' Equipes têm dificuldade em se atacar, e sobressaem as marcações bem postadas no Independência.

20' Falta de Juninho sobre Rafinha na intermediária.

19' Manoel emenda cobrança de escanteio, mas bola passa por cima do gol do Coelho.

18' JOÃAAAO! Diogo Barbosa insiste em lance pela esquerda e toca para Thiago Neves, que arrisca. Cresce o paredão de João Ricardo, que defende.

17' Renan Oliveira chega com marcação forte sobre Rafael Sóbis. Lateral para a Raposa.

17' DO OUTRO LADO! Agora é o América quem inicia jogada e tenta ofensiva contra a Raposa.

16' Cruzeiro recomeça em seu campo de defesa.

14' SERÁ? Arrascaeta recebe bola na frente e vai saindo de cara com João Ricardo, mas sofre carga de Rafael Lima em marcação. Para o juiz, nada que configure pênalti, e jogo que segue. Jogadores celestes reclamam.

13' Gustavo Blanco abre na direita com Auro, que faz longo cruzamento. Bola cai nas mãos de Rafael.

11' CARTÃO AMARELO!

Para Renan Oliveira, do América, por falta em Manoel.

10' UFA! Até que enfim sai a primeira finalização do jogo. Sóbis arrisca contra o goleiro do Coelho, mas bola passa à esquerda de João.

9' Hudson inverte jogada com Manoel, e time celeste troca passes na intenção de chegar à meta de João Ricardo.

8' Raposa tenta empurrar marcação alviverde.

7' Torcida do Cruzeiro, visitante, faz mais barulho no Independência.

6' Gerson Magrão tenta inversão, mas Rafinha intercepta. Cruzeiro se movimento em seu campo de defesa.

5' Auro vai até a linha de fundo e recua para Felipe Amorim, que não chega. Zaga da Raposa afasta.

3' Arrascaeta recebe bola, gira e procura alguém para lançar, mas Felipe Amorim aparece rápido para marcar o camisa 10 do Cruzeiro.

2' Felipe Amorim cruza bola na área celeste, mas ninguém chega.

2' Juninho perde bola no meio-campo para Diogo Barbosa, que sai jogando.

1' Messias afasta primeira investida celeste, que teve Sóbis pela direita.

BOLA ROLANDO!

16h Um minuto de silêncio sendo respeitado no Independência.

15h59 Público baixo no Independência para o jogo de abertura da semi entre Cruzeiro e América.

15h58 Jogadores posicionados. Bola rola em instantes.

15h55 Cumprimento daqui, cumprimento dali... times se preparam para começar o duelo.

15h54 Hino Nacional sendo executado no Independência.

15h53 As equipes estão entrando em campo para o clássico.

AMÉRICA ESCALADO!

João Ricardo; Auro, Messias, Rafael Lima e Ernandes; Juninho, Gustavo Blanco, Felipe Amorim, Renan Oliveira e Gerson Magrão; Hugo Almeida.

CRUZEIRO ESCALADO!

Rafael; Mayke, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Ariel, Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Sóbis.

Boa tarde, torcedor! Quase tudo pronto para o clássico mineiro entre Cruzeiro e América, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual!

APITO!

Quem comanda o apito no duelo entre América e Cruzeiro é Igor Júnio Benevenuto, auxiliado por Pedro Araújo Dias e Ricardo Júnio de Souza. Igor foi o árbitro do clássico entre Raposa e Galo na décima rodada do Estadual, jogo vencido pelo time celeste por 2 a 1.

Quem ainda não está à disposição do treinador Mano Menezes é o lateral Ezequiel, que segue de fora por um desgaste muscular. Mayke continua na posição.

FALA, HUDSON!

“Estamos focados e com o objetivo bem traçado, por mais difícil que será o duelo contra o América, para podermos obter essa passagem para a final e disputar o título do Campeonato Mineiro. Eles têm que reverter a pequena vantagem que temos. Por jogarem em casa, terão que sair mais para o jogo e vão se expôr mais. Estamos cientes da postura deles, mas vamos para o Independência para podermos atacar e buscar a vitória também”, apontou o volante celeste.

Na ausência de Henrique, que, mesmo relacionado, ainda não deve ser titular, quem continua entre os 11 é o volante Hudson.

HENRIQUE E SÓBIS

Afastado desde março devido a uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o volante Henrique pode até ser relacionado, mas não deve começar jogando, já que está retornando dessa contusão. O caso de Sóbis é mais leve, pois foi poupado de dois duelos do clube por desgaste muscular. Caso entre, o artilheiro do time celeste em 2017 coloca Ábila no banco.

Sóbis carrega a artilharia celeste em 2017 (Foto: Washington Alves/LightPress/Cruzeiro)

Duas novidades apareceram no último treino do Cruzeiro na Toca da Raposa antes do duelo pela semifinal do Mineiro: Henrique e Rafael Sóbis.

PODE PINTAR NO CLÁSSICO!

O meia Ruy, contratado pelo Coelho para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, pode antecipar sua estreia pelo clube. Isso porque o técnico Enderson Moreira afirmou que deve relacionar o jogo para a partida deste domingo.

Ambos com três gols cada, Gerson Magrão e Hugo Almeida dividem a artilharia do Coelho no Mineiro. Já no caso da Raposa, quem mais balançou as redes no torneio estadual foi Ramon Ábila, com cinco tentos.

CENÁRIO IGUAL, SITUAÇÕES DIFERENTES!

Na primeira fase do Estadual, especificamente a sétima rodada, o Cruzeiro foi o Independência e venceu o América por 1 a 0, com gol de Rafael Sóbis.

A expectativa de Magrão tem fundamento: bater a única equipe de Série A que ainda não sabe o que é deixar o campo com uma derrota em 2017. A Raposa está invicta. Fez 20 partidas por competições oficiais neste ano, em que venceu 16 e empatou quatro.

Gerson é um dos artilheiros do América no Mineiro (Foto: Carlos Cruz/América-MG)

FALA, MAGRÃO!

"O Cruzeiro tem um grande time, está sem perder. Mas sabemos que um dia a derrota chega. Espero que seja amanhã", disse o meia do América.

O América divulgou um desfalque de última hora para o jogo contra o Cruzeiro. O meia Tony fez uso de pomada que "contém uma substância ativa para o doping", como informou a assessoria do clube alviverde, e ficará de fora do primeiro jogo da semifinal por opção dos médicos americanos. "No próximo clássico estarei novamente à disposição", projetou o atleta.

MANUTENÇÃO DE TÍTULO?

Se o Cruzeiro busca encerrar essa sequência de dois anos sem estampar seu nome entre os dois finalistas do Mineiro, o América espera manter seu nome no posto mais alto do torneio. Isso porque o Coelho é o atual campeão do Estadual.

FIM DE JEJUM?

O Cruzeiro não chega à final do Campeonato Mineiro desde 2014, quando enfrentou o Galo na decisão e venceu o Estadual. De lá para cá, veja como foi configurada a finalíssima de cada edição:



2015 - Caldense x Atlético-MG (Atlético campeão)

2016 - América x Atlético-MG (América campeão)

As coincidências não param por aí... Em 2016, Atlético e URT também decidiram a outra semifinal, e deu Galo. Na decisão, melhor para o América, que levou o Campeonato Mineiro para cima do time alvinegro.

VAI REPETIR O FEITO, COELHO?

O encontro entre América e Cruzeiro na semi do Mineiro reedita a situação do ano passado. Em 2016, os caminhos das equipes se cruzaram na mesma etapa, e o Coelho eliminou a Raposa. O primeiro duelo terminou com vitória alviverde por 2 a 0, e o segundo foi um empate sem gols.

Já o América deu adeus à Copa do Brasil na segunda fase, quando foi eliminado pelo Murici-AL, nos pênaltis, em fevereiro. Desde então, joga pela Copa da Primeira Liga e pelo Estadual. O último duelo do Coelho foi contra o Villa Nova, no último domingo (9), pelo Mineiro - empate em 1 a 1.

TROCANDO O CD!

A Raposa vem de um duelo de gigantes para o clássico. Na última quinta (13), enfrentou o São Paulo, pela quarta fase da Copa do Brasil, e saiu do Morumbi com uma vitória por 2 a 0. Alterna, neste domingo, com o jogo contra o América, e depois retorna sua atenção para a partida de volta com o tricolor paulista, na quarta (19), no Gigante da Pampulha.

Pela colocação melhor, o Cruzeiro terá a chance de decidir sua vaga para a decisão em casa. A primeira partida acontece neste domingo, e a segunda no domingo que vem, dia 23 de abril, no Mineirão.

DO LADO DE LÁ

Se Cruzeiro e América se enfrentam em uma das semifinais, URT e Atlético-MG decidem o outro lado do chaveamento. Os vencedores de cada jogo duelam na finalíssima do torneio, marcada para os dias 30 de abril e 7 de maio, em jogos de ida e de volta.

No caso do América, a terceira colocação reservou ao Coelho o Cruzeiro na semifinal. O time alviverde por pouco não ficou em quarto, já que conquistou 19 pontos, mesma marca da URT, que vem logo abaixo. Desta vez, o critério de desempate foi o saldo de gols, já que o time alviverde tem 6, contra 3 da equipe de Patos de Minas.

O Cruzeiro chegou até a semifinal depois de garantir a segunda posição da tabela de classificação do Estadual. A Raposa conquistou os mesmos 27 pontos do líder, Atlético-MG, mas não avançou na ponta devido ao número de vitórias, que foi inferior ao do rival alvinegro (9 a 8 para o Galo).

Olá, torcedor! América x Cruzeiro ao vivo iniciam, neste domingo (16), a disputa por uma vaga na grande decisão do Campeonato Mineiro. A bola rola às 16h, na Arena Independência, e você acompanha o duelo ao vivo, lance a lance, na VAVEL Brasil!