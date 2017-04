América-MG sai na frente, mas Cruzeiro busca empate no jogo de ida da semifinal do Mineiro

INCIDENCIAS: Partida válida pelas semifinais do Campeonato Mineiro 2017 realizado no estádio Indepedência em Belo Horizonte

A primeira partida da semifinal entre Cruzeiro e América-MG pelo Campeonato Mineiro terminou empatada em 1 a 1. No Independência, na tarde deste domingo (16), as equipes construíram todo o placar no segundo tempo, e muito disso se deu às boas atuações dos goleiros Rafael e João Ricardo.

Os times conseguiram furar as defesas adversárias com Messias para o América-MG e Thiago Neves para o Cruzeiro. Com o resultado, a Raposa manteve a vantagem da fase classificatória, podendo apenas empatar na próxima partida que avança para a final.

A equipe de Enderson Moreira terá a semana para trabalhar em busca da vitória na próxima partida. Já o Cruzeiro joga na quarta-feira, em que tenta garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, contra o São Paulo.

Primeiro tempo de boas oportunidades para duas equipes

Os primeiros minutos de partida tiveram as duas equipes tentando tocar bastante para chegar ao gol adversário, o que gerou vários erros de passe. Na marca dos 15 minutos, nenhum lance de perigo, apenas um lançamento para Arrascaeta, que invadiu a área e caiu numa dividida com Rafael Lima, em que o árbitro não marcou penal.

Quase chegando aos 20, um grande lance de perigo. Thiago Neves recebeu no meio, ainda fora da área. O meia dominou, ajeitou o corpo e finalizou com muita força, obrigando João Ricardo a fazer boa defesa. Na cobrança de escanteio, Manoel cabeceou firme para o gol e a bola passou raspando o travessão.

A resposta do América veio aos 25. Renan Oliveira recebeu no meio, deu belo passe para Blanco, que devolveu de primeira para Renan. Já na área, ele limpou o zagueiro e ficou frente a frente com Rafael, mas chutou por cima do gol. Cinco minutos depois, novamente Renan Oliveira levou perigo ao gol cruzeirense. Depois de passar por três marcadores, o meia finalizou cruzado, mas Rafael fez boa defesa.

Depois de um lançamento de Rafael Lima, Renan Oliveira ganhou na disputada com Mayke e rolou para Gustavo Blanco dentro da área. Ele dominou, ajeitou o corpo e finalizou com força, obrigando o goleiro cruzeirense a fazer grande defesa.

Após quase levar o gol em várias oportunidades, o Cruzeiro voltou a equilibrar a partida, ficando mais no campo de ataque, enquanto o América abusava dos lançamentos longos. Mesmo com as duas equipes tentando, o primeiro tempo terminou em zero a zero.

Jogo melhora no segundo tempo, com gols que definem o placar do duelo

O começo do segundo tempo seguiu parecido com o do primeiro, com muita troca de passes das duas equipes em busca de espaço. A primeira chance na etapa final foi de Arrascaeta. O meia cobrou falta que ele mesmo sofreu na entrada da área, porém o chute foi alto e não assustou o goleiro João Ricardo.

Aos 16, Gérson Magrão cobrou escanteio muito fechado, a bola passou por todo mundo e encontrou Messias, na segunda trave. O zagueiro conseguiu dar um toque no canto do gol para abrir o placar da partida. Seis minutos depois, o Cruzeiro chegou ao empate. Grande lançamento de Ariel Cabral para Diogo Barbosa, que invadiu a área pelo lado esquerdo. O lateral cruzou rasteiro e Thiago Neves apenas finalizou para o fundo das redes alviverdes.

Depois dos gols, a partida perdeu um pouco de velocidade. As duas equipes ainda brigavam pela posse de bola, mas os lançamentos e cruzamentos ficaram mais recorrentes. Já aos 45, num cruzamento à meia altura, Blanco surgiu livre dentro da área e cabeceou com perigo, fazendo a bola raspar na trave. No último minuto da partida,após uma cobrança de lateral mandada para a área, Mike desviou de cabeça, e Rafael fez uma excelente defesa, salvando o cruzeiro da derrota.