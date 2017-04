Rafael comemora boa atuação diante do América e já mira São Paulo na Copa do Brasil

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Em meio a uma disputa por vaga no gol do Cruzeiro entre Rafael e Fábio, o primeiro vem confirmando seu espaço e aparenta não dar chances para o concorrente. No empate com América-MG em 1 a 1, pela semifinal do Campeonato Mineiro, o camisa 12 fez a diferença para assegurar o resultado.

Rafael não deixou de comemorar a bela atuação contra o América e a sequencia positiva em campo. "Fico feliz por ter feito mais um bom jogo contra o América. Espero não só diante do América, mas como contra outros adversários estar sempre ajudando", declarou.

O Cruzeiro vem enfrentando uma sequência de jogos sem muito tempo para treinar e com muitas viagens. Sobre esse período pesado e de exigência física dos jogadores, Rafael destacou que era previsto tantos compromissos, mas que os atletas estão preparados.

"Sabemos que seria um mês bastante complicado, de jogos decisivos. Jogamos a primeira parte da semifinal do Mineiro, temos de novo São Paulo e América pela frente. É descansar e ajustar o que tiver para ajustar. O Mano vai trabalhar isso nos treinamentos. Quarta-feira vamos estar em campo de novo para mais um confronto de eliminação e, no domingo, fazer os 90 minutos finais com o América para, se Deus quiser, sair com a classificação", finalizou.

Os jogadores se reapresentam nesta segunda-feira (17), pela manhã, onde iniciam os trabalhos para o jogo contra o São Paulo, quarta-feira (19), às 19h30, no Mineirão, pela quarta fase da Copa do Brasil.