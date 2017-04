Data e horários das partidas de volta das semifinais do Campeonato Mineiro são definidos

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Foi definido na sede da FMF (Federação Mineira de Futebol), nesta segunda-feira (17), as datas e os horários das partidas de volta da fase semifinal do Campeonato Mineiro 2017. Os dois jogos se realizarão no domingo (23).

Atlético-MG e URT, que jogaram a primeira partida no último domingo (16), às 11 horas, no Mineirão, retornarão a campo na Arena Independência, às 16h, em partida que será transmitida pela Rede Globo de Televisão, emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro.

Já Cruzeiro e América-MG, que se enfrentaram também no domingo, só que às 16h, voltam a jogar às 18h, no Estádio Mineirão, com mando de campo do time celeste. A direção cruzeirense já havia pedido há seis dias que a partida fosse realizada no dia 23 de abril, devido à partida de volta contra o São Paulo, pela quarta fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (19).

Tanto Atlético-MG como Cruzeiro detêm a vantagem do empate para assegurar a classificação para a final do Campeonato Mineiro. América-MG e URT precisam de uma vitória simples para assegurar a passagem à decisão do Estadual.