Retornando de lesão, Henrique quer Cruzeiro com os pés no chão contra São Paulo

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Em coletiva na última segunda-feira (17), realizada na Toca da Raposa, o volante Henrique, do Cruzeiro ,falou sobre a importância da força do elenco celeste. O jogador, que mostrou estar recuperado de uma lesão na coxa esquerda ao entrar, no último domingo, na partida contra o América-MG, ainda conversou sobre seu colega de posição Hudson e sobre o jogo da volta contra o São Paulo, válido pela Copa do Brasil.

“Isso é muito importante para o grupo. Quando você sai, tem a confiança de que o outro vai corresponder. O Hudson entrou e está indo muito bem. É importante para nós e para o grupo do Cruzeiro. É nessa sequência que o coletivo aparece: todos entram e todos se ajudam no mesmo nível, e o crescimento da equipe a cada dia fica melhor ”, afirmou o camisa 8 a respeito de seu companheiro. Nesta quarta-feira, às 19h30, o time celeste entra em campo contra o São Paulo. A partida, válida pela Copa do Brasil, será no Mineirão e, mesmo com a vantagem de 2 a 0 conquistada no Morumbi, Henrique sabe que não será um jogo fácil.

“Nós temos que jogar nosso futebol. Dentro da partida, às vezes a estratégia muda um pouco. Vamos jogar o que a gente sabe, não podemos inventar. Vamos estudar o adversário ainda mais para que a gente neutralize as jogadas e faça bom jogo. É jogar o que estamos apresentando e surpreender na hora certa”, acrescentou o jogador.

A moral do primeiro volante celeste está em alta com o técnico Mano Menezes. No confronto de domingo, contra o América-MG, Henrique entrou no segundo tempo e pegou a braçadeira de capitão do zagueiro Manoel, já que, desde a lesão do goleiro Fábio, o volante tem detido a faixa. Porém, Mano ainda não confirmou o time que vai a campo contra o tricolor.

“O que ele optar é o melhor para o Cruzeiro. Isso que é o mais importante: saber que o treinador tem confiança de colocar todos que estão à disposição. Ele sabe o que é melhor para nós”, finalizou.