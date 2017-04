No clima da Copa do Brasil, Rafael avalia vantagem do Cruzeiro sobre São Paulo: "É pequena"

Rafael ficou de fora de apenas dois jogos do Cruzeiro em 2017, contra Joinville, pela Copa da Primeira Liga, e Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

A noite desta quarta-feira (19) reserva um confronto decisivo no Mineirão. Cruzeiro e São Paulo fazem a partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil, às 19h30, valendo vaga nas oitavas de final da competição. Para o tricolor, que perdeu o jogo de ida por 2 a 0 em casa, resta uma vitória por três gols de saldo ou triunfo pelo mesmo placar que levou em seus domínios.

Mas do outro lado, quem vai tentar dificultar ainda mais essa missão do time paulista é o goleiro Rafael. Responsável por defender a meta do time celeste em 19 dos 21 jogos disputados pela equipe em 2017, considerando competições oficiais, o camisa 12 da Raposa alertou para a imprevisibilidade do futebol, o que impede uma acomodação do time de Mano Menezes.

"Construímos uma boa vantagem, mas é pequena para a Copa do Brasil. A vantagem é bacana, mas temos que usufruir dela apenas no final. Nós, que estamos aqui trabalhando e que vivenciamos futebol a vida inteira, sabemos que é um jogo imprevisível e que surpresas acontecem. O São Paulo é um grande time, é um grande clássico, sempre bem disputado. Temos que entrar com 100% de atenção e buscar a vitória o tempo inteiro", pontuou.

Soube jogar fora de casa. Esse foi o caminho do Cruzeiro no Morumbi, onde arrancou uma vitória importante por 2 a 0 no jogo de ida. A equipe celeste procurou manter boa organização em campo, reforçando a marcação, para então sair nos momentos certos. Ainda assim, foram em lances de bola parada, ambos cobrados por Thiago Neves, que Lucas Pratto (contra) e Hudson cabecearam contra o gol de Renan Ribeiro.

O goleiro Rafael enalteceu a atuação do seu time na casa do tricolor paulista. "Fizemos um grande jogo [no Morumbi]. Defensivamente, demos muito poucas oportunidades para o São Paulo, nos dedicamos taticamente. Ao meu ver, o Cruzeiro fez uma grande partida e saímos muito felizes pelo jogo que fizemos. Temos total ciência que são mais 90 minutos e que precisamos nos dedicar para conquistar esta classificação", projetou.

Além da missão de garantir uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil perante seu torcedor, o Cruzeiro vai tentar manter sua invencibilidade em 2017. Dos 21 jogos da Raposa, foram 17 vitórias e quatro empates, o que deixa o time de Mano Menezes como a única equipe entre as que integram a elite do futebol brasileiro que ainda não perdeu neste ano.

"Vejo um crescimento muito grande da equipe do ano passado pra cá. O desempenho do time mostra a evolução que tivemos neste período, os números também. Isso tem sido fundamental para não termos perdido ainda. Isso, é claro, não acontece da noite para o dia. Foi trabalho em cima de trabalho. Espero que continuemos nessa crescente e evoluindo ainda mais", afirmou Rafael.